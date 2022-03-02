彭博：新台币成亚洲市场俄乌风险外溢指标

俄罗斯对乌克兰采取军事行动，导致全球金融市场动荡，新台币也持续走贬；彭博社分析指出，新台币走势已成为俄乌战争引发亚洲金融市场风险外溢首选指标。

据彭博社报道，受到紧张局势影响，投资者纷纷从台股撤出，导致新台币在2月份成为该地区表现最差的货币之一。目前期权定价表明，如果该趋势持续加速，就会需要护盘。一项调查也显示，交易商近两年最看淡新台币。

上述的现象表明了市场担忧中国大陆在利用俄乌局势作为分散注意力的手段，以加剧对台湾施压力度和紧张关系，即使很少有人这样认为。然而，台湾相对深厚且流动性强的市场，使台湾能在地缘紧张局势升级的情况下，仍对寻求战略选择的投资者具有吸引力。台湾行政院长苏贞昌就曾说，台湾央行有足够的美元流动性，来维持新台币稳定。

香港彭博资讯首席亚洲外汇和利率策略师Stephen Chiu说，乌克兰局势的升级导致新台币受到压力，因为俄罗斯采取的军事行动或将影响中国大陆决定，是否对台湾采取军事行动。不过他也说，新台币仍是全球交易量最大的“无本金交割远期外汇合同”（NDF）货币之一，具有足够的流动性。

根据彭博社引述数据显示，美元兑新台币的一个月风险逆转率在昨天（1日）攀升至1.1525%，创2020年5月以来对美元最看好的市场情绪。新台币NDF最新报价显示，其一个月期报价在2月升至28.190，创近一年来最高水准。

不过彭博认为，随着台湾当局的介入，新台币的下滑将会受到限制。一名不具名台湾官员透露，台湾的官股银行周二收盘前有拋售美元进场固盘。