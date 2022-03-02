辽宁省副省长王大伟被查

辽宁省副省长、省公安厅厅长王大伟涉嫌严重违纪违法，目前正接受中共中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

中共中央纪委国家监委官网昨天（1日）晚上发布以上消息。

公开资料显示，现年58岁的王大伟是辽宁省副省长，省政府党组成员，省公安厅党委书记、厅长。他早年曾先后在国家林业投资公司森工项目部，国务院经贸办秘书局，办公厅工作，担任过国家林业投资公司林业森工项目部综合处干部；国务院经贸办主任科员；中国发展研究基金会副秘书长（正局级）等。

他于2013年3月履新辽宁省公安厅厅长、党委书记，2017年2月任辽宁省副省长，并继续兼任省公安厅厅长、党委书记。从2013年至今，王大伟掌舵辽宁省公安厅长达9年时间。

据辽宁省政府官网介绍，王大伟负责公安、司法、打击走私、信访等方面工作；分管省公安厅、司法厅，省委省政府信访局；联系省法院、检察院，安全厅，大连海事法院，法学会。

据北京青年报报道，在被查之前，王大伟多次出席公开活动。他于上月22日出席辽宁省公安厅召开全省公安机关“法治化营商环境建设提升年”动员部署会议并发表讲话；24日，王大伟出席全省统筹发展和安全推进实施若干重大工程动员部署会议；25日出席辽宁全省打击治理电信网络新型违法犯罪工作会议并发表讲话。

自2021年以来，辽宁省公安厅已经有三任厅长落马，除了王大伟还包括辽宁省政协原副主席李文喜、辽宁省政协原副主席薛恒。与上述两人不同的是，王大伟是唯一任上落马的辽宁省公安厅厅长。