美国将香港旅游警戒调升至第四级

美国国务院以冠病疫情和存在父母与子女分离风险为由，将香港的旅游警戒调高至第四级。

根据美国国务院领事事务局昨天（1日）更新的资料显示，由于当地法律的任意执行和冠病疫情相关的旅行限制，加上存在父母和子女分离风险，当局建议美国民众重新考虑前往香港旅行，并将香港的旅游警戒调高至最高级第四级。

当局在官网发布的声明称，香港政府对冠病采取的零容忍策略严重影响了旅行行程和公共服务的使用，所有旅客入境后必须接受14天的隔离。此外，在香港的旅客可能需要接受强制检测，且会被要求在家中或前往政府制定设施隔离。

此外，声明还称，中国大陆或香港政府可能会任意执行法律，包括进行任意或错误的拘留，以及未经正当法律程序对美国公民和其他国家的公民实施出境禁令。

声明称，中国政府会利用任意拘留和出境禁令来强迫个人参与中国政府的调查、迫使家庭成员从国外返回中国等。被拘留后，美国公民可能会受到长时间的审讯，并在没有正当法律程序的情况下被长期拘留。

香港昨天（3月1日）新增3万2597起冠病确诊病例，并且再多172名患者在公立医院死亡。香港第五波冠病疫情仍未见缓，香港初步计划从本月26日起实行全民强制检测，并计划首四天实施禁足令。