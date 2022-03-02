港高校研究：常吸烟患冠病重症风险增48%

香港大学医学院和中文大学医学院的研究显示，吸烟次数越多，患上冠病重症风险增加48%。

据香港《星岛日报》报道，港大医学院公共卫生学院联同中大医学院合作研究，透过分析大量人类基因组相关的研究数据，发现吸烟次数与患上冠病病症程度之间存在因果关系。

研究人员透过孟德尔随机化方法，利用过去基因研究中的吸烟相关基因数据“终生吸烟指数”，即吸烟行为记录例如吸烟分量、吸烟时数及何时开始吸烟，以及来自人类冠病基因组关联研究的大型基因摘要数据，分析吸烟与患上冠病风险之间的关系。

结果发现，当终生吸烟指数增加时，即一个人一生中的吸烟行为较严重时，患上冠病（包括轻微及严重肺炎病症）的风险会增加19%，患上冠病重症的风险也会增加48%；不过肺功能与慢性阻塞性肺病（COPD）的作用并不能解释吸烟与患上冠病之间的关系。

港大医学院公共卫生学院流行病和生物统计学助理教授欧阳兆伦称，团队利用偏差较低的研究方法，证明吸烟会增加患上包括较轻微冠病在内的风险，也厘清之前相关流行病学研究的结果；社会大众已知吸烟是导致健康状况欠佳及缩短寿命的主因之一，但此项研究进一步证明戒烟对降低患上冠病风险的重要性。

中大医学院赛马会公共卫生及基层医疗学院助理教授郭健安称，此次研究采用的数据库主要来自欧洲的人口，但吸烟引起冠病风险的影响，在其他种族上不会有太大的分别；若团队利用非欧洲人口的基因数据库重复这项研究，将能提供有代表性的证据去支持相关公共卫生政策。他指，吸烟人士有很大风险感染冠病，并引发重症，因此让吸烟者尽快接种冠病疫苗非常重要。

