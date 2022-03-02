福州、厦门等有望入选数字人民币第三批试点

中国全国第三批人民币试点地区即将亮相，福州、厦门、杭州有望成为第三批数字人民币试点城市。

据上海证券报报道，开年以来，河南、福建、黑龙江、重庆、广州等地明确提出积极争取数字人民币试点。申请纳入数字人民币新一批试点的不仅仅有城市，也有特色区域，其中福建省平潭综合实验区正力争入选新一批数字人民币试点区域。

报道称，福州市、厦门市、杭州市有望成为第三批数字人民币试点城市；广州市是较早提出希望参与第三批试点的重点城市；重庆市则提出要探索数字人民币的国际应用场景。

多位业内人士分析称，通过此前试点，数字人民币钱包数量以及技术、场景优势已经得到市场认可，目前进一步扩大试点的条件已经成熟。

截至去年末，数字人民币试点场景已超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元人民币（188.45亿新元）。

此前被纳入数字人民币试点的城市包括深圳、上海、海南、北京等地。

中国（上海）自贸区研究院、浦东改革与发展研究院金融研究室主任刘斌说，从未来数字人民币的全面推广来看，开展进一步试点是非常有必要的，也是可行的。

他说，前两批试点主要集中在经济比较发达且对数字支付接受程度较高的城市，新的试点城市可能要考虑如何将原有的数字支付生态与数字人民币生态融合，同时也要考虑借助数字人民币提升试点城市的数字支付水平。

数字人民币是人民银行发行的数字形式的法定货币，由指定运营机构参与运营，以广义账户体系为基础，支持银行账户松耦合功能，与实物人民币等价，具有价值特征和法偿性。