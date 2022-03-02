台国防部研究乌克兰战时后备动员

俄罗斯及乌克兰战争爆发初期，乌克兰进行后备动员，防范俄国入侵。台湾国防部全民防卫动员署今天称，台军方对于俄乌冲突持续关注，并对乌克兰动员时机、编组及战力发挥等，为台湾后备动员工作的研析参考。

据联合新闻网报道，台湾国防部今日（2日）举行记者会时，被问及是否有可借鉴及学习乌克兰的战时动员机制之处。

台湾国防部全民防卫动员署动员管理处长俞文镇说，全球皆关注俄乌冲突，台湾对于乌克兰全民皆兵等情形持续关注。台湾国防部研究分析乌克兰的动员时机、编组及战力发挥等，作为台湾后备动员工作研析的参考，也会持续朝”常后一体“等政策方向推动相关工作。

台湾国防部长邱国正昨天在立法院备询指出，已发布”全民手册“。台湾国防部发言人史顺文少将今天补充说明，邱国正的意思是指，已在3月将手册送至行政院核定，通过后会在国防部及全民防卫动员署网站上刊载，并供各界下载运用，且中央部会、地方县市政府都会收到纸本，届时地方政府可在行政区内的特殊地点位置、特性等资讯补充强化。

台湾国防部全民防卫动员署物力动员处副处长郑吉良上校补充说，手册内容将包含防空避难、停水停电应变作为、医疗急救及民生物资准备、生存知识等，现正由行政院核定中。