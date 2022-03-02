报告：83.5%的中国学生未参加校外培训

报告显示，中国政府实行”双减“政策后，83.5%的学生未参加校外学科培训。

据澎湃新闻报道，中国北京师范大学中国教育与社会发展研究院3月2日发布的《全国“双减”成效调查报告》显示，75.5%的家长认为周一至周五孩子在家阅读、运动、劳动、社会实践总时间增加；68.2%的家长认为孩子的睡眠时间明显增加；83.5%的学生未参加校外学科培训。

报告还显示，校长、教师、家长和学生表示赞同“双减”政策的比例分别是 96.8%、92.8%、90.5%和 96.0%。“双减”政策得到了普遍赞同，尤其是得到学生和校长高度赞同。

88%以上教师自觉严格控制书面作业总量，75.3%的学生感受到作业量比上学期减少，83.4%的学生基本能在学校完成书面作业或完成大部分书面作业。

除了“双减”改革取得的主要成效外，报告还具体调查分析了“双减”改革面临的五大方面困难和挑战，并给出了深化“双减”改革的建议。

关于“双减”改革面临的困难和挑战，报告提到，91.2%的家长希望孩子将来能取得本科或本科以上的学历，50%以上的学生认为家长期望太高是学习压力的最大来源。

报告还指出，课后服务经费保障机制尚未健全。12.7%的学校反映，课后服务教师补贴没有任何经费保障，涉及73 个县（市区），占 34.2%；19.5%的教师参与课后服务未收到报酬；建立课后服务经费保障机制的学校，每课时课后服务津贴平均为57元（人民币，下同，12.27新元），各省学校之间平均在 24至86 元之间；乡村学校课后服务经费来源于财政补助的比例不足 20%。

另外，教师工作压力和负担加重。47.2%的教师每周纯工作时间超过40小时。60.3%的教师认为课后服务后工作量加大，70.9%的教师呼吁减轻非教学负担。

对于上述问题，报告建议，推进作业体系化改革，提升教师作业设计能力。将作业设计纳入地方教研体系和教师教研规划，对教师开展作业设计专项培训；利用各级中小学智慧教育平台，汇聚共享优质作业资源等。

报告还建议，完善课后服务内容和课后服务制度，如出台课后服务课程指南，进一步强化学习困难学生的补习辅导、优秀学生的学科拓展学习和特长学生的创新创造教育，促进“三点半”前课堂教学与“三点半”后课后服务有效衔接；健全课后服务经费保障机制，尽快建立以公共财政分担为主家庭合理分担的课后经费保障机制

该问卷调查覆盖全中国31个省市自治区和新疆生产建设兵团的213 个区县、3564 所学校。在线问卷调查涉及校长、教师、学生、家长，合计有效样本总量168.9 万。一对一个别访谈涉及12 个省份、36 个区县的105位校长、316位家长。

