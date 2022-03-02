大陆国台办：任何谋“台独”伎俩都是徒劳

中国大陆国台办发言人朱凤莲2日应询称，民进党当局任何谋“独”伎俩都是徒劳的，跳得越高，摔得越惨。她也说，“台独”分裂分子勾结外部势力妄图挑战一个中国原则的图谋必将被中国人民推进统一的历史车轮碾碎。

据新华社报道，有记者问：在“上海公报”发表50周年之际，民进党又跳出来攻击联大第2758号决议，挑战一个中国原则。对此有何评论？

朱凤莲说，民进党当局无视国际法和国际关系基本准则，不断歪曲攻击联合国大会第2758号决议，挑战一个中国原则，目的就是千方百计否定台湾是中国一部分的事实，欺骗岛内民众和国际社会，为其台独主张找借口。

朱凤莲说，第26届联大在1971年以压倒性多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利，承认中华人民共和国政府代表是中国在联合国的唯一合法代表。这从政治上、法律上和程序上明确、彻底解决了中国在联合国的代表权问题。

她说，多年来的实践充分证明，联合国和广大会员国均承认世界上只有一个中国、台湾是中国领土不可分割的一部分，充分尊重中国对台湾的主权。

她表示，尽管海峡两岸尚未完全统一，但中国主权和领土从未分割，大陆和台湾同属一个中国的事实从未改变。

朱凤莲说，民进党当局炒作“互不隶属”，目的是制造“两个中国”、“一中一台”，是赤裸裸的谋“独”挑衅。民进党当局顽固坚持“台独”立场，公然挑战国际社会公认的法理与事实，也改变不了台湾是中国一部分的铁的事实。

朱凤莲还说，中国的统一事业是正义事业，得到国际社会的广泛拥护和支持。这是联大第2758号决议在当前形势下最鲜明的时代特点。她说，“台独”分裂是统一的最大障碍，是民族复兴的严重隐患，是破坏台海和平稳定的根源。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。