彭博：香港冠病死亡率在发达经济体中最高

彭博社引述数据显示，由于年长者疫苗接种率低，香港目前的冠病死亡率在发达经济体中是最高的。

据彭博社引述霍普金斯大学数据报道，截至前天（2月28日）的10天内，香港平均每100万个人就有八人因确诊冠病而死亡，该死亡率是发达经济体中最高的。

尽管大多数西方国家已经历最新一波的感染高峰期，且没有通报大量死亡人数，但香港目前的死亡率或将超过美国1月下旬的疫情高峰纪录，即每100万人中九人死亡。

香港昨天（3月1日）通报117人冠病死亡病例。根据香港卫生署卫生防护中心昨天公布的数据显示，香港第五波疫情首284起冠病死亡个案中，有91%的死亡个案未接种两剂冠病疫苗，且死亡个案大多数是60岁以上的老年人。

据《明报》报道，香港卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣昨天透露，在第五波疫情的首527起死亡个案中，63.5%为80岁或以上，18.79%为70至79岁，整体死亡率约0.29%，其中没接种疫苗者死亡率约1.3%，接种两剂疫苗者死亡率约0.04%。此外，80岁或以上年长者的整体死亡率约4.5%，其中没接种疫苗者死亡率7.18%，接种两剂疫苗者死亡率0.91%。

此外，香港第五波疫情波及安老院舍更将导致香港冠病死亡病例进一步攀升。截至昨天，第五波疫情已波及超过615所院舍，全港55%安老院舍和45%残疾人院舍均出现确诊病例，共涉及至少900名员工和3150名院友。

据香港无线电视台引述消息透露，香港今天料将新增超过5万起冠病确诊病例，再度写下单日确诊新高。