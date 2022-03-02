消息：中国政府要求保障自身能源及粮食安全

俄罗斯与乌克兰局势引起了中国对自身能源及粮食安全的警觉。知情人士透露，中国高层已要求有关部门确保中国自身能源和粮食供应不受俄乌战争影响。

据彭博社报道，知情人士称，本已担忧全球通胀对经济影响的中国高层，强调确保能源和粮食供应安全的重要性，要求包括国家发展和改革委员会在内的部门，推动相关国有企业想方设法弥补战争可能导致相关商品出现的进口缺口。

知情人士称，除了来自俄罗斯的油气供应需要得到稳定，对于铁矿石、玉米和大麦这三类中国自乌克兰进口的主要产品也要保证有足够的进口替代来源，不会受到因战事导致乌克兰进口停摆的冲击。

上述知情人士不愿具名，因信息未公开。知情人士并称，高层并未给出如何确保供应的具体指引，相关部门将根据要求进行规划。

近年来，由于疫情冲击供给、供应链扰动及中澳关系恶化等地缘政治摩擦，中国官方加大了确保能源及粮食安全的力度。

中国领导人习近平曾在公开场合表示，“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上，饭碗应该主要装中国粮。”对于能源安全，习近平去年考察胜利油田时也曾使用“能源的饭碗必须端在自己手里”的表述。

以化肥为例，中国今年被迫接受大幅提升的进口成本，以确保国内农业需求。去年，中国从钾肥主要供应国白俄罗斯进口氯化钾的长协价格为每吨247美元。今年，由于美国制裁及白俄罗斯邻国立陶宛拒绝提供铁路及港口运输，中国日前不得不接受590美元每吨的高价，与加拿大及以色列企业达成钾肥供应协议。

中国海关总署2月24日在网站发布落款2月23日的公告称，允许俄罗斯全境小麦进口。中国是乌克兰玉米、大麦及葵花子油的主要买家之一。去年中国从乌克兰进口玉米820万吨，占中国全部玉米进口的29%。

北京时间周三，伦敦布伦特原油期货一度涨6.5%；伦敦铝期货价格涨破每吨3500美元（4755.8新元），接近历史纪录高位；芝加哥玉米期货则升至2013年以来的最高水平，小麦期货则大涨7.6%。

