林郑：绝不会实施全城市封城和禁足

香港特首林郑月娥今天（2日）说，香港一定不会实施整个城市的禁足和封锁，当局制定防疫措施一定会考虑现实情况。

据网媒“香港01”报道，林郑月娥今天迎接大陆首班铁路“援港专列”时，强调香港是国际金融中心，24小时都在运作，限制市民出入必须考量实际情况。

她说，社会对某些“用字”有遐想，全民强检必须考虑不同经济板块的运作及市民日常生活的影响，继而规划如何减少人流。她强调，大幅压缩人流的措施一定会做，正如以往小区围封强检都会做，但程度及范围要再考虑，不过不会对整个城市进行封锁。

林郑说，目前每天香港数以万计的确诊数量，要全部移送隔离措施是不可能的，所以政府需要做出调整，并咨询卫生专家的意见，调整后的防疫措施不会违反抗疫要求。特区政府也会做好资讯发放，所以配合全民强检须有一套非常广泛及有效公众宣传，让市民都知道计划下对每个人的要求。

林郑月娥对大陆利用铁路运输物资到港表示感谢，并称确保物资充足是大陆援港的重要一环。她说，北京全面援港力度很大、而且速度很快。港府也承诺，一定会尽最大努力，保障市民的日常及鲜活食品、日用品供应，并呼吁市民不必出现恐慌抢购日用品。

港媒今天引述消息透露，港府初步计划于3月26日至4月3日实施强检，在九天内进行检测三次，首四天或将实行禁足措施。不过，据悉港府需要将上述安排咨询中央卫生当局的意见，才能作最后拍板，因此该计划仍存在变数。倘若大陆当局认为强检应越早做越好、或禁足期应该更长，不排除港府的初步方案会有所调整。