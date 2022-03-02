福岛食品抽验率引质疑 陈时中：要有合理比例

台湾开放福岛五县市食品进口，但逐批检验抽验率过低引起外界质疑；台湾卫生福利部长陈时中今天（2日）回应说，逐批检验抽样食品必须拆封，等同食品报销，成本也会因此提高，故抽件必须有合理比例。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，时代力量立委陈椒华今天在记者会上说，卫福部声称福岛五县食品100%逐批检验，但单批进口货物可能高达上万件，实际执行层面上，取样送验的件数可能偏低；若进口件数超过3000件，按照查验作业要点，抽验样本数可能只有15件。

陈时中今天在中央流行疫情指挥中心记者会上回应说，所谓逐批查验是指在每一批货物中都进行抽验，本来就有规定政府可抽一定比例的货物进行检验，例如不到30件抽一件，未满60件可抽两件，超过100件抽三件等，以此类推，但事实上在抽验的同时，被政府抽去检验的货品也就必须报废。

陈时中举例，若进口一批食品共有10包，依规定要抽样一包拆封检验，这一包就等同报销，对业者而言，成本就多一成，浪费程度高。

他说，抽件数量长期根据经验法则、统计情况与相关风险订定，不会所有食品都拆封取出检验，如此一来全部的货品就报销，故还是要有合理的抽件比例。

台湾行政院长苏贞昌昨天在立法院强调，台湾政府会以“三原则、三配套”合理调整日本食品管制措施。三原则分别是，回归科学检验、比国际标准更严格、为食安把关；三配套则是，由禁止“特定地区”进口改为禁止“特定品项”进口、针对具风险品项，要求提供辐射及产地双证明，并于边境针对福岛五县开放品项之所有产品，百分之百逐批检验。

他强调，以上管制措施已于2月21日公告日起生效，在此规范下，只要在日本当地仍具有风险、禁止流通的品项，都在台湾禁止输入之列，核准进口食品只要符合标准，即可安心食用。