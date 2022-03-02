中国银保监会主席：持续推进蚂蚁等科技公司整改

中国银保监会今天（2日）称，蚂蚁集团等科技公司的自查方面基本结束，但当局仍将持续推进这些科技公司的整改进程。

据澎湃新闻报道，中国银保监会主席郭树清今天在促进经济金融良性循环和高质量发展新闻发布会上，针对蚂蚁集团等金融科技平台企业的整改进展说，蚂蚁集团等14家互联网平台企业涉及金融业务的，人民银行牵头，银保监会、证监会、外汇局一起，从前年以来一直在进行整改，总体进展顺利。

他说，这些平台开展的金融业务，因其创新性，过去没有纳入监管，那么目前正逐步纳入监管，会有一个过程。从企业本身、管理部门，包括对这些产品的认定界定，因涉及许多其他方面的因素，如数据、个人信息，个人隐私的保护问题，企业信息、商业秘密保护的问题非常复杂。

他续称，在整改过程中，也会遇到各种困难，但是总体上，有充分的信心把整改做好，既鼓励金融创新，同时也要严格依法合规，公平竞争，防止资本无序扩张和不公平的竞争。

根据郭树清介绍，这些科技公司自查方面基本结束，整改还没有完全结束，对还有一些问题需要继续探索。若有新的情况，当局会持续向社会、向公众、向媒体及时地进行披露。

据彭博社上周报道，三位知情人士称，中国当局要求国内大型国有企业和金融机构，对它们的财务风险以及与蚂蚁集团的其他联系开始新一轮审查。