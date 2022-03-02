下午察：在乌中国人的困境

俄乌战事胶着，前线传来越来越多平民伤亡的噩耗。一名在乌克兰的中国公民昨天在撤离期间遭遇枪击受伤，所幸已脱离生命危。

目前仍滞留在乌的中国人，不仅在两军交火中面临危险，也因当地的反华情绪而受到排挤甚至攻击。战火已延烧一周，中国刚开始不久的撤侨行动困难重重。眼下，在乌克兰的中国人如果一个不小心，可能就会处于生死存亡的危境。

中枪的中国公民

央视新闻今天报道，从中国外交部领事保护中心了解到，北京时间3月1日傍晚，一名中国公民在自行撤离乌克兰途中遭遇枪击受伤，伤者暂已脱离生命危险。

央视昨天最初报道这则新闻时称，伤者从乌克兰东部赶往西部靠近波兰边境的利沃夫途中，腰部中弹受伤。当地中国留学生说，伤者在搬运行李时，被误以为搬运军事物资，而遭到枪击。

目前还不清楚，开枪的是俄罗斯还是乌克兰军人。乌克兰军队上周就当街给愿意参战的民众分发武器。网上流传的视频显示，排队领枪的大有人在，因此也不能排除这名中国人被乌克兰平民攻击。

中国驻乌克兰大使馆今天发通知称，连日来，中国公民陆续从乌克兰撤离，途中除了可能遭遇平时安全风险外，“还有可能因言语或举止不当引起当地人，特别是军人的误解”。使馆提醒中国公民，尽量远离军人和军事目标，避免引起对方误解或刺激对方，产生不必要的安全风险。

值得一提的是，央视昨天报道写的是“华人中弹受伤”，在微博相关新闻的评论区，就有不少网民争论华人、华侨、华裔、中国公民之间的区别。有人主张，既然是华人，已不是中国国民，所以中枪“无所谓”；但也有网民说，无论如何都有中国血脉，应关注。

中国官媒今天的报道改称中枪的是中国公民，并强调伤者是在自行撤离途中遭遇枪击的。

在中国驻乌克兰大使馆外排队，等待被撤离的中国公民。（环球时报）

撤离不是撤回中国？

这名中国人为何要自行撤离不得而知，但现有信息显示，中国政府安排的撤离行动似乎遇到困难。或许，四面楚歌下，自行撤离也是无奈之举。

《南华早报》称，中国撤离在乌公民的行动要比其他国家迟缓很多，美国、英国、挪威早在俄军入侵的一个多星期前就敦促公民离开乌克兰，而中国驻乌使馆仅于2月21日通知当地中国公民和企业采取安全预防措施。

中国驻乌使馆在开战后的2月25日发通知称，为准备分批包机接返有关事宜，开始进行人员登记。大使馆新闻参赞丁建伟25日说，为了妥善安排中国公民顺利回国，使馆发布紧急通知，主要目的是先摸清真正想回国的中国公民的情况。

不过，《环球时报》两天后报道，中国驻乌使馆一名官员说：“现在当地实施严格的空中管制措施，空中时常遭遇炮击和导弹，如果在包机撤离过程中遇到危险，后果将不堪设想，因此现阶段包机撤侨的方案很难执行。”官员称，使馆正在积极考虑其他撤离方案，只要安全条件稍一具备，就会立即启动。

《环球时报》称，除撤侨以外，中国驻乌使馆还在积极协调中国公民以其他方式离开乌克兰。相关人士透露，现在有中国人自行驾车到乌克兰西部地区与乌接壤的波兰、斯洛伐克、匈牙利等国，由于现在往西走的人很多，队伍排起长龙，在出境方面遇到很大困难。

3月1日，在罗马尼亚东部边境加拉茨过境点，从乌克兰撤离的留学生换乘车辆，准备前往布加勒斯特。（新华社）

加拿大媒体《环球邮报》昨天报道，一名在基辅的中国留学生周一（2月28日）上传了一段电话录音至微博。录音中，一名大使馆工作人员称可安全撤离至利沃夫。该留学生回应称：我不能订车，我去不了火车站，如何到那里？你让我去利沃夫，我怎么一个人去？”

《环球邮报》指这名留学生的微博账户为“S_729”，察客去搜寻发现，该用户上传的录音已被删，其最新的更新写道：“站了10个小时，终于到利沃夫了，目前在酒店安全。”该用户在2月28日还称：“我们要自己穿过枪炮去邻国，待在原地也不安全。”

中国外交部发言人汪文斌今天在记者会上说，截至今天中午，已有超过2500名在乌克兰中国公民安全撤离。

综合媒体此前的报道，撤离人员中大部分是前往乌克兰邻国，而非回中国。无论如何，中国还在努力安排在乌公民撤离，驻乌使馆今天通知，中国公民从乌克兰撤离可带外籍配偶。

乌克兰当地时间2月25日凌晨2点10分许，基辅的中国留学生在学校附近防空洞避难。（互联网）

乌克兰反华情绪升级

乌克兰有6000多名中国公民，相信仍有不少人滞留当地。他们面对的，不仅是俄乌两军交火时受波及的威胁，在当地掀起的反华情绪也使避难生活危机重重。

由于大批中国网民支持俄罗斯入侵乌克兰，网络上又有不少“收留乌克兰美女”等调侃言论，导致当地涌现反华情绪。微博用户“亲爱的夏小唯童鞋”今天称，在乌克兰的朋友说，当地现在反华情绪高涨，已经有华人当街被围殴。另一名用户“陆弃”则称，当地中国留学生出门甚至不敢承认自己是中国人。

在网上流传的两段视频显示，两名在乌中国男子分别透露，当地有乌克兰人枪击华人的事件。其中一名男子称，自己就险些被子弹击中，“刚才我们遇到枪击了，两个乌克兰平民拿长枪在我们后面追，我们三个跑得跟没命一样！枪的子弹就在头上飞！”

一名在乌克兰的中国人拍视频说，他有个在基辅的哥们，被问是哪国人时，谎称自己是日本人，“我们连自己是中国人都不敢说。”（视频截图）

另一名男子称，在哈尔科夫“就有一个中国人好像被枪打了。”该男子说：“以后在这个地方，有多少中国人被打死，被枪杀，这全都是多亏你们键盘侠的功劳。”他还说，有个在基辅的哥们，被问是哪国人时，谎称自己是日本人，“我们连自己是中国人都不敢说。”

也有在乌克兰的中国人开始与中国网民互撕。一名在敖德萨的中国公民拍短视频，指轰炸刚结束想刷刷抖音散心，却看到支持俄罗斯入侵乌克兰的内容，让他极为气愤。

他向那些发表不当言论的中国网民喊话：“你只要敢把你说的这些话，站在基辅的广场上，原封不动复述一遍，我给你找翻译，翻译成乌克兰语让当地人听见，我就敬你是一条汉子。”对有中国网民表示俄军是在打自卫战，他怒怼：“请教一下，哪个国家的自卫战是上人家首都去打的？”

这名在视频中亮出中国护照、自称是北京人的男子痛批中国网民：“俄国人没那么支持普京，你们比俄国人还支持普京！还XXX说我是不是（收了）美国人给的钱了，我XXX明天都快死了我XX还在乎钱？老子今天捐钱了，给守军，那帮人捍卫我的生命呢。”

一名在乌克兰的中国人展示自己的中国护照，他怒怼那些支持俄罗斯入侵乌克兰的中国网民。（视频截图）

他最后说，不管是哪国人，首先我是个人，我尊重生命。人，有权活着，“不管你们支持哪一边，希望你们站在生命的这一边。”

《环球时报》前总编辑胡锡进星期日（2月27日）曾在微博为中国网民辩护说，不相信乌克兰人会“排华”，但如果出了那种情况，责任完全要由乌克兰方面承担，中国普通网友不能因为说了一些激烈的话而为此背锅。“全世界哪个国家的互联网会是通透理性的？要求所有网友不表达情绪，说话说话都像外交官表态一样准确平衡，国际关系根本不存在这样的逻辑。倡议理性是必要的，但如果国际上这样刚性要求中国网友，否则出了问题就要由那些网友负责，这是对中国人不平等且歧视性的限制。”

随着乌克兰战况愈加危急，胡锡进昨天再谈及围绕俄乌战事的中国舆论时则强调，中国国家利益应是中国民众审视乌克兰战争的最高视角，中国要有自己的独立思考和价值判断，但他也说：“当然了，作为个人怎么说这场战争都可以，但作为汇集起来的集体声音，就要多一些理性。”——事实上，个人怎么说，或已威胁到在乌中国人的安危。