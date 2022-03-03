中国严打赌博假球 违规者可终身禁赛

中国国家体育总局和公安部公布严查赌博、假球等违规违纪违法行为的通知，规定运动员、教练员和裁判员在注册或进入运动队时，必须签署不得参与上述违法行为的承诺书，违者不得入选各级运动队和国家队，并取消各类专业体育竞赛参赛资格。

据央视网报道，中国国家体育总局和公安部昨天（3月2日）正式公布《体育总局 公安部关于严肃查处赌博、假球等违规违纪违法行为 切实强化行业自律自治的通知》（简称《通知》）。

中国国家体育总局政策法规司负责人解读说，近年来，运动员违规投注比赛、违法操纵比赛结果等现象时有发生，少数运动员、教练员、裁判员等体育从业人员参与赌博、打假球，严重违背体育诚信和职业道德，败坏社会风气。

《通知》要求，运动员、教练员、裁判员等人员不得参加任何形式的赌博活动，不得利用赛事活动内幕信息进行交易或牟利，不得通过任何不正当手段试图获取赛事活动内幕信息或操纵比赛。

《通知》要求各单项体育协会结合项目实际制修订纪律准则和处罚细则等规定。对有赌博、假球等违规违纪违法行为的运动员、教练员、裁判员等人员，可视情节轻重给予书面检讨、罚款、责令上缴违纪所得、停发训练津贴和奖励性工资、开除出运动队、禁赛（终身禁赛）等处罚。

涉及职业联赛的，应同时对联赛组织机构、所在职业俱乐部以及有直接责任的管理人员进行处罚；对情节严重、影响恶劣或者不配合调查、故意欺瞒的，要从重处罚。

对国际体育组织作出的处罚决定，要在认真调查核实的基础上作出处理，对在国际赛事中打假球、利用内幕消息赌博的，一经查实，要给予终身禁赛处罚。

《通知》还要求各级公安机关与体育部门协作配合，对涉赌违法犯罪行为开展侦查调查，全面收集固定证据，依法予以治安管理处罚或追究刑事责任。