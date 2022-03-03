美媒：中国曾要求俄不要在冬奥结束前对乌采取军事行动

美国和欧洲官员引述一份西方情报机构报告透露，中国高级官员曾在2月初要求俄罗斯不要在北京冬奥会结束前对乌克兰采取军事行动。

据《纽约时报》报道，该情报报告显示，在俄罗斯上周对乌克兰采取军事行动前，中国高级官员对俄罗斯的行动计划和意图就已有一定程度的了解。

另外，一名熟悉此事的不具名人士对路透社证实，中国当时的确提出了这一要求，但这名消息人士拒绝透露细节。

关于中国和俄罗斯官员之间的情报交流由一个西方情报机构收集，审查该情报的官员认为这份报告是可信的。美国和盟国政府的高级官员在讨论俄罗斯总统普京何时会入侵乌克兰时，传阅了该报告。

不过，该情报机构对这份报告有不同的解释，它也不清楚该情报的共享程度。一名知情官员说，这些情报不一定表明上述对话是在中国国家主席习近平和普京的层面上进行。

中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇对此回应称，这些说法是没有任何依据的猜测，目的是为了推卸责任和抹黑中国。美国国务院、中央情报局和白宫国家安全委员会没有立即回应置评请求。

然而，上述官员的透露也证实了《纽约时报》早前报道称，华盛顿向中国高级官员传递了俄罗斯在入侵乌克兰之前在周围集结军队的情报，并希望北京能说服莫斯科撤回军事行动。

习近平和普京于上月4日，即北京冬奥会开幕日举行峰会。在会后发表的联合声明中，中俄就反对北约东扩、台湾独立、警惕美国“印太战略”的问题上做出一致表态。习近平当时也强调，面对深刻复杂演变的国际形势，“中俄矢志不渝深化背靠背战略协作，肩并肩维护国际公平正义”。

俄罗斯在上月21日，即北京冬奥会闭幕式的隔天，派遣更多军队进入乌克兰东部的分离主义地区，并在24日宣布开展特别军事行动，进入乌克兰，使用弹道导弹、坦克等对城市进行攻击。

美国和欧洲官员表示，他们很难相信俄罗斯采取的军事行动会等到冬奥会结束后才开始，也很难相信这仅仅是巧合。今年年初俄罗斯将军事单位从其与中国和东部其他地区的边境转移到乌克兰附近和白俄罗斯，为军事行动做准备，报道称这些调动表明俄罗斯和中国之间存在着高度的信任。

战略与国际研究中心智库的中国问题专家林碧莹（Bonny Lin）称，目前还不清楚习近平对普京的意图了解多少，但从中国在乌克兰撤侨行动的缓慢就表明了中国并未对此做好准备。