台湾大规模停电 蔡英文会见蓬佩奥网络直播取消

台湾各地今早（3日）发生大规模停电，影响台湾许多县市，多地有民众受困电梯，多处工厂生产线停摆，台湾总统府称，初步了解是因高雄兴达电厂事故所导致，并对因停电事故造成民众不便表达歉意。

综合台湾联合新闻网、中央社等报道，全台上午9时左右无预警传出停电消息，各地都有民众回报停电灾情，范围包含双北市、苗栗、台中、台南、高雄等。

台湾总统府发言人张惇涵说，初步了解是因高雄兴达电厂事故所导致，总统蔡英文已指示行政院及相关部会尽快厘清完整事故原因，在最短时间内向各界报告，并尽速恢复供电。

张惇涵说，目前总统府供电未受影响，但蔡英文上午接见美国前国务卿蓬佩奥的网络直播暂时取消。

台电称，高雄兴达电厂设备故障，造成南部系统解联；目前台南、高雄地区全区停电，中北部则是轮流停电。

台电补充说，上午9时左右，因南部电力系统电网故障，导致南部区域目前停电，北部、中部区域因低频电驿动作也发生停电。台电正紧急抢修中。

有电业人士指出，上午包括台塑等大型发电机组均被强制解连，初步判断与电厂无关，而是台电电网出现问题，必须强制让大型机组离线，以保护电网安全。

台湾消防署说，目前全台已接获上百件电梯受困案件，各地消防分队派员抢救中。

台湾科技重镇新竹科学园区未受影响，竹科管理局称区内供电正常。

除了全台大停电，有网友也发现台电官网从上午9时之后就一度不能打开，到将近10时才能打开。

台湾八大工商团体本月1日才刚与蔡英文会面，蔡英文向企业大老保证到2030年供电稳定，不料今日即发生全台多处大停电。

台湾工商协进会理事长林伯丰今天说，电力稳定是企业最大的期盼，今日全台多处大停电正是电力供应脆弱的预警。他呼吁政府能源政策做更长远规划，“不能只保证蔡总统任内不缺电！”