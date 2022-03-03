台湾下周一起放宽机组员入境检疫措施

台湾从下周一起放宽国际航班机组人员的入境检疫措施，长程航班机组员已接种疫苗追加剂者入境台湾后可从现行“5+9”放宽为“5+5”，即五天居家检疫和五天自主健康管理；无论接种疫苗与否，符合条件者经由航空公司安排于入境日核酸检测后，可居家检疫。

根据台湾疫情指挥中心昨天（2日）于官网发布的新闻稿，针对长程航班机组员，已接种追加剂且满14天者，检疫放宽为五天居家检疫搭配五天自主健康管理，期间第五天核酸检测、第七天快速筛检、第10天核酸检测；未接种疫苗追加剂或已接种未满14天者，维持现行五天居家检疫与九天加强版自主健康管理，期间第五、九、14天进行核酸检测。

不过，只要家户符合一人一户检疫条件者，在经由航空公司于入境日安排核酸检测后，无论接种疫苗与否，便可返家进行上述检疫措施。

至于当班往返且未入境其他国家的短程航班机组员，已接种追加剂且满14天者，可调降为七天自我健康监测，搭配每七天核酸检测，两次核酸检测之间增加一次快速筛检、间隔三至四天；未接种疫苗追加剂或已接种未满14天者，则维持七天自主健康管理与每七天核酸检测等规定。

据台湾《自由时报》报道，台湾指挥中心发言人庄人祥昨天说，目前国际航空机组员接种第一、二剂疫苗比率均达99.8%，追加剂也有91.1%。此外，机组员检疫违规从疫情发生至今累计49件，但从去年9月至今，件数已偏少。经评估疫苗接种率高及违规减少下，进而做出检疫放宽等相关规定。