香港多个公共运输服务宣布减班及暂停路线

香港昨天（2日）新增5万5353起冠病确诊病例，再度写下单日新高；各公共交通公司员工因染疫或被隔离，严重影响公司人手安排，香港地铁、九龙巴士等公共运输服务相继宣布从明天（3月4日）起减班或暂停路线。

综合香港电台、《星岛日报》、网媒“香港01”报道，感染人数及须接受隔离或检疫的人数持续上升，严重影响各公共交通服务人手安排，加上政府收紧社交距离措施令近日乘客量显著下跌，港铁公司及专营巴士公司均宣布将从3月4日起作出服务调整。

港铁称，截至昨晚6时再添168名员工与承办商人员确诊，第五波疫情迄今已累计约1500人确诊，连同被列为密切接触者、居住大厦被围封而须接受强制检测等而未能上班的个案，已对车务运作构成极大挑战。

港铁宣布，因疫情导致车务人手紧张，而且乘客人数大幅减少，将从4日起，调整八条铁路线平日繁忙及非繁忙时段的列车服务。大部分乘客在繁忙及非繁忙时段的候车时间会较现在延长约1至4分钟。

港铁还称，2月下旬平日繁忙时段的乘客量比去年12月锐减超过一半；同期周末及公众假期的乘客量，更比去年12月大减约六成。

除了港铁，香港运输署昨天也已同意九巴、新巴、城巴、龙运巴士及新大屿山巴士申请新一轮缩减服务水平，在3月4日至16日期间调整服务，以维持营运及资源调配安排，包括98条有其他替代公共交通服务的路线、五条只在假日提供服务的郊游路线及一条通宵路线将暂停。

九巴称，截至昨天下午3时，九巴共超过2000名员工受防疫检疫措施影响或检测结果呈阳性而未能执勤，当中包括超过1500名车务员工。据报道，九巴将暂停88条路线，另有46条维持有限度服务。