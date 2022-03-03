港区人大和政协代表今结束隔离 赴京出席两会

中国全国“两会”（全国人大、政协年会）即将在北京举行，港区人大代表和全国政协委员已于今天（3日）完成七天在深圳的隔离，下午乘坐包机前往北京准备出席两会。

据香港电台报道，港区人大代表和政协委员在北京出席两会期间将实施闭环管理，除了出席会议之外，其余时间都要留在酒店。不过，此次上京开会的人数大减，主要原因是早前在深圳隔离时，部分人大和政协委员被列为亲密接触者需要延长隔离期，未能随队上京。

如期前往开会的港区人大代表黄均瑜说，估计抵京参加会议的代表团人数将较过去两年少一半。他称，目前正研究如何让身在深圳的人大代表参与小组讨论会，包括视像会议的可能性，但需要与大陆方面协调。

他也透露，今年大会安排港区人大代表团抵达酒店后，会使用专用电梯和餐厅，未能如往年一样与同一酒店的澳门代表团碰面。他也表示，明白是因为香港疫情严峻，并理解大会的防疫安排。

要在深圳延长隔离而未能到北京开会的全国政协委员梁志祥说，对此感到些许失望，并称，全国两会十分重要，自己在隔离期间也会继续透过电视直播，聆听国家领导人发言和了解政府工作报告内容等。

他称，原本期望在两会期间与国家领导人见面，可以亲自感谢中央支援香港抗疫工作，并提出香港应对疫情的策略建议，但目前只可透过线上方式提交意见。

港区全国政协委员施荣怀上月24日随大队在港乘旅游巴前往深圳隔离，在当地关口进行检测呈初步阳性，与施荣怀同车的人员都要在深圳延长隔离期，无法到北京出席两会，梁志祥是其一。

另据报道称，在北京，港区人大代表和政协委员将会入住的酒店外围，已加强保安和公安车辆驻守戒备，并在出入口拉上铁闸。

中国全国政协十三届五次会议将于3月4日召开，而十三届全国人大五次会议将于3月5日召开。