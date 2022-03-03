俄电商出现中国网民抢购潮 店家吁理性消费

俄罗斯遭受美国等多方经济制裁之际，俄罗斯电商平台出现中国网民的抢购潮，该平台许多商品被抢购一空；店方对中国网民的热情表示感谢，并呼吁中国网民理性购物。

据观察者网昨天（2日）报道，最近有不少中国网民选择到俄罗斯驻华大使馆唯一授权的电商平台“俄罗斯（Russia）国家馆”购物，将店内的各类零食、茶叶都“洗劫一空”，热门商品也被抢购至商品栏目显示为“预售商品”。

据观察者网查询，目前这家店里的现货仅剩洗衣液、清洁剂和酒类等产品，而各类零食、茶叶等都显示是“无货”的状态。尤其“紫皮糖”等俄罗斯热门商品已被抢购至显示为“预售”的状态，已售数量达到2万5000件，且数量仍在继续增加。

与此同时，该店铺的粉丝量也在暴涨，有网民昨天早上截图显示店铺关注人数还没有超过10万，但截至昨晚9时半，已经有超过33万人关注了俄罗斯（Russia）国家馆。

对此，3月2日，店铺首页出现了一则感谢视频，俄罗斯联邦总商会驻中国商业大使百采夫表示，在当下这个艰难之际，感谢中国朋友对俄罗斯和俄罗斯(Russia)国家馆的支持，将会铭记这份深情厚谊，同时也呼吁中国网民理性消费。

据陕西日报报道，2021年5月在西安举办的第五届丝博会杨凌示范区投资环境推介会上，“俄罗斯（Russia）国家馆”作为俄罗斯驻华大使馆唯一授权的线上官方电商平台在中国某购物网站成功上线，由一家中国大陆公司负责运营。