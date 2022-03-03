蔡英文授蓬佩奥勋章 表彰对台美关系带来贡献

台湾总统蔡英文今天（3月3日）在总统府颁授勋章予美国前国务卿蓬佩奥，表彰蓬佩奥为台美关系带来许多贡献。

据台湾总统府刊登的新闻稿，蔡英文今天在总统府会见蓬佩奥，并颁授其“特种大绶景星勋章”，表彰蓬佩奥长期支持台湾国际参与，为台美关系带来许多贡献。

蔡英文致辞时说，透过颁赠“特种大绶景星勋章”，除了表彰蓬佩奥对台美关系的贡献，也要代表台湾人民表达最深的感谢，蓬佩奥在任内解除了对台交往限制、对台军售常态化及台美高层互访层级不断提高，这些都加深双方的互动合作。

蔡英文续称，在蓬佩奥的支持下，台美在区域民主治理、经济、教育及公共卫生等多项领域建立了对话机制，如“台美经济繁荣伙伴对话”。她并希望早日启动双方贸易协定的协商进程。

蔡英文也称，近来，面对乌克兰情势发展，台湾也和美国等民主伙伴合作，参与国际社会对俄罗斯的经济制裁。就在几天前，台湾也启动了对乌克兰的人道救援。台湾和美国共享民主自由价值，也希望未来台美可以共同写下更多民主成功的故事。

蓬佩奥在授勋后致词时说，领导者必须提供给人民自由、繁荣及稳定的生活，并表示很高兴蔡英文做到了，也非常高兴看到台湾有这么好的领导人。他强调，不应该将自由视为理所当然，尤其是看到近来欧洲所发生的事情，就可以知道，自由需要爱好和平的人持续与共同合作来维护。

谈到其任内解除对台交往限制与推动台美高层互访等措施，蓬佩奥称，这些都是非常简单、正确且合适的决定，这不仅是跨党派或政治，更是美国的承诺，同时也符合台美利益，并有助于持续深化双边关系。

蓬佩奥也说，若没有捍卫自由的决心，或对破坏自由与人权的行为不闻不问，无异于给予那些尝试破坏自由的人造成伤害的机会。他表示，相信在蔡英文任内，不会看着别人来践踏这样对自由的渴望，美国也会持续与台湾站在一起。对于台湾政府与人民对乌克兰的协助与贡献，他也表达由衷感谢之意。

今日在场观礼者包括蓬佩奥夫人蓬苏珊（Susan Pompeo）、美国前国务院政策规划处中国小组组长余茂春（Miles Yu）、“宣扬美国价值”政治行动委员会（CAVPAC）执行主任理查森（Jim Richardson），以及台湾总统府秘书长李大维、台湾国安会秘书长顾立雄与台湾外交部长吴钊燮等人。