全台大停电 赵少康：换掉民进党才能解决问题

全台湾今天上午无预警大停电，在野国民党怒批台湾总统蔡英文连能源安全都无法保证、何谈国安？外界也要求经济部长王美花下台以示负责，中广董事长赵少康则称，只有把民进党换掉才能解决根本问题。

综合台湾《联合报》、ETtoday新闻云及中央社报道，国民党文传会主委凌涛今天批评，台湾这周以来断电三次，今年初无数次“亮供电吃紧黄灯”，寒流来袭民众只不过吹暖气、洗热水澡电就不够用，两个月来民进党无视供电警讯，大停电酝酿已久，质疑蔡英文连能源安全都无法保证，何谈“国家安全”？

凌涛还说，民进党关于保证用电“打脸”来得很快，今年早就预期用电尖峰仍会成长，蔡英文两天前会见工商团体时才保证稳定供电，声称“水情好转后，将水力发电集中在夜间尖峰时段使用”、“加快机组修复速度”，实质就是变数太多、不可信赖，能源问题使用未来式、假设句，“蔡英文当在写作文？”

国民党主席朱立伦今天也说，民进党不能再用爱发电，一定要负责任地告诉大家，台湾的电真的不够，现在是真正缺电的时候，请政府负责任地站出来。

台北市长、民众党主席柯文哲则说，缺电是个问题，大家心里有数，中央还是要面对并解决缺电问题。

新北市长侯友宜说，中央政府有责任提供完整的电力发展路径，让大家了解到底未来电力及电价如何发展，并让电力稳定供应，面对这个问题、说清楚，而不是一直讲不缺电但大停电不断发生，才能让产业永续发展、民众生活便利。

行政院长苏贞昌今天上午在院会中要求尽速调查事故原因并提出报告，若有人为疏失一定究责。

行政院发言人罗秉成说，整个电力供应是采取电网方式，有相当的脆弱性、问题存在，南部的兴达电厂开关厂故障，造成龙崎的超高压变电厂故障，龙崎以南全部受到影响；降载之后，连带影响北部供电。

对此，赵少康批评，不要又怪南电北送，台湾这么小，南电北送又如何？再怎么讲也不能一个电厂就影响全台用电，这是有根本问题的。

赵少康痛批，民进党的了不起就是出了事不必有人负责，千错万错都是国民党的错。他认为，民进党的能源政策行不通，走下去定会酿成大错，“这已经不是换掉一个王美花的问题，只有把民进党换掉才能解决根本的问题。”

