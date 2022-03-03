港特首选举押后 港府：如期举行是唯一方案

香港特首林郑月娥上个月宣布押后特首选举至5月8日举行；香港政制与大陆事务局常任秘书长邓忍光称，目前港府唯一目标是如期举行选举，即使限聚令仍然生效，选举活动也不会被完全禁止。

据网媒“香港01”报道，邓忍光今天（3日）在立法会选举小组委员会会议上说，特首选举推迟至5月8日有三个主要考虑，其一是争取时间抗疫，虽然选民人数只有1500人，但特首选举一向都是面对全港市民做宣传活动，接触各界人士，不止选委，疫情下这类活动不可能进行；其二，《基本法》规定行政长官任期6月30日完结，延期不可太久；最后，法例实际上有机会出现无法选出行政长官，而要预留时间给第二轮选举。

新思维议员狄志远担心，如果5月8日疫情未有改善，新一任特首又要在7月1日前产生，当局有否其他后备方案。邓忍光强调，无限期押后选举将有法律上的风险，当局目前没有其他后备方案，唯一方案是5月8日举行选举。政府会继续以稳控疫情为当前压倒一切的任务，全力抗疫。

多名议员注意到，林郑月娥较早前宣布社交距离措施会延至4月20日，但根据新定的选举日期，提名期为4月3日至16日，届时社交距离措施未届满，且若到时疫情仍未受控，选举势必受到影响。

对此，邓忍光称，政府会用尽所有的资源及力量，包括社会上的资源，让疫情得以控制，现阶段的考量是，希望参选人都可以让市民听到其政策愿景，否则选举公平性会受到考验。他续称，理论上限聚令每次修改时，都会有些特定场所和活动上的加减，因此即使限聚令仍存在，理论上也不是完全禁止选举活动。