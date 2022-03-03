台湾向美国采购大批军备 国防部称有望增兵

台湾军队向美国军队采购大批导弹、战机、战车、自走炮，提升防卫能力。台湾国防部向立法院透露，将会在军人总员额21万5000人内进行滚动式调修三军类型、编组、数量及官士兵配比。

据联合新闻网今天（3日）报道，台湾国防部纪录显示，截至2021年8月底，台湾军队志愿役人数为16万2282人，“募兵制”计划目标则为16万9000人；按国防部说法，尚有增兵5万2718人的空间。

台湾国防部向立法院提出“对外购买及国防自制武器装备之人力编制进行检讨及精进”报告说，军队兵力结构调整，以“防卫固守、重层吓阻”军事战略。军队将依“打、装、编、训”的思维，结合武器装备筹获期程及国防资源分配，现阶段于21万5000人的总员额内滚动调修三军部队类型、编组、数量及官士兵配比。这将纳入“国军五年编装需求规划”逐年计划性执行编装调整的组建，最符作战效益的兵力结构。

台湾国防部说，军队2022至2026年兵力整建计划内的相关军售及台湾制造的自制等装备建案，相关编组调整规划均已纳入编装需求计划，管制依计划逐年执行；目前仅海军岸置导弹系统，包括“迅雷2、迅捷及空军F-16V”等两案，需视后续实际操作教范人力基准及机队消长情形，在军种员额内同步检讨老旧低效兵力、装备及不符编制效益的组织，释出人力优先支应后续新兴兵力需求。

“迅雷2”是包括陆基型雄三反舰导弹在内的海军第二机动中队，“迅捷”则为对美采购岸置鱼叉导弹中队。据报道，有传海军因采购岸置鱼叉导弹，加上现役的岸置雄二与雄三导弹，海锋大队编制将升格为指挥部。