郭卫民：中国防疫政策符合国情和科学规律

中国全国政协会议新闻发言人郭卫民今天（3日）说，中国冠病疫情防控的成果证明防疫政策符合中国国情和科学规律，中国将密切关注、研判国内外疫情形势发展，以更高水平、更小社会成本控制疫情。

据新华网文字直播，郭卫民在政协会议新闻发布会上回答彭博社记者有关中国防疫政策是否会调整的提问时说，中国坚持“外防输入、内防反弹”的总策略和“动态清零”的总方针，取得显著成效；而有些国家包括一些发达国家疫情接连出现反复，医疗资源被大量挤兑，重症和死亡病例不断增加。

他说，如果作为有着14亿人口的发展中国家，中国不采取有效措施，后果难以想象。

郭卫民说，疫情防控成果证明中国防疫政策符合中国国情，符合科学规律，中国的防疫措施相对成本低，成效好，体现了中国社会主义制度优越性。

下一步，中国将密切关注、研判国内外疫情形势的发展，加强科学防控、精准施策，努力以更高的水平、更小的社会成本来控制住疫情，保障经济社会持续健康稳定发展。

关于有国外舆论称中国的防疫政策影响全球供应链、产业链，郭卫民反驳说，这种观点不正确，正是由于中国的防疫政策，中国率先恢复经济增长，保障了全球产业链和供应链的稳定。

他还引用一组中国抗疫援外数据说明，中国的援助也是在帮助国际社会尽快克服疫情，恢复正常秩序，这样才能更好促进中国和国际社会的交往。

他强调，中国将继续加大对发展中国家的抗疫援助力度，为构建人类卫生健康共同体做出中国的贡献。

