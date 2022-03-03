郭卫民：港区政协代表可线上参会 不影响议题讨论

全国政协会议新闻发言人郭卫民今天（3日）说，不能赴北京参会的港区政协委员将通过线上方式及时了解大会的情况，发言讨论，不会影响相关议题的讨论。

据新华社直播文字，郭卫民在政协会议新闻发布会上回答凤凰卫视记者有关港区全国政协委员到京参加两会的提问时说，目前港区全国政协委员在落实了疫苗接种、健康检测、核酸检测等措施后，符合疫情防控要求的委员将到京参加全国政协十三届五次会议，有些已经陆续到达，还些正在路上。

他续称，大会工作组已经收到了港区委员递交的提案和大会发言，也有部分委员因身体原因或疫情防控的要求不能来京参会，还有十多位港区的委员正奋战在香港抗疫的一线，他们已按程序履行了请假手续，虽然不能到京参会，但是他们会通过线上方式及时了解大会的情况，提交提案，发言讨论，不会影响参会，也不会影响相关议题的讨论。

针对全国政协在香港抗疫方面开展的工作，郭卫民说，全国政协和广大政协委员对香港疫情十分关注，通过不同方式积极支持香港抗击疫情。港区政协委员认真履职尽责，采取多种方式与香港各界一起同心抗疫，共克时艰，为香港早日战胜疫情发挥积极作用，贡献力量。

针对新选举制度下的香港发展，郭卫民说，去年，在新选举制度下，新一届选举委员会选举和第七届立法会选举，还将举行第六任行政长官选举。新选举制度使广大香港同胞当家做主的民主权利得到体现，“爱国者治港”原则得到落实，社会各阶层各界别广泛、均衡参与的政治格局得到确立。

他强调，实践证明，新选举制度符合“一国两制”原则，符合香港实际，为确保“一国两制”行稳致远、确保香港长期繁荣稳定提供了制度支撑。