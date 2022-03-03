港今增5万6827起确诊病例 药房出现抢购潮

香港今天（3日）新增5万6827起冠病确诊病例，连续两天新增5万起以上；香港疫情持续恶化，药房出现药物和消毒物资的抢购潮。

据香港《星岛日报》报道，香港卫生署卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣今天通报以上数据。新增确诊病例中，5434起是医院管理局化验通报，2602起卫生署化验通报，其余48791起是私人化验所通报。

当局接报再多37所院舍出现感染或爆发，包括21所安老院舍，16所是残疾院舍，共涉及566起个案，新增434名院友及132名员工感染。

根据医院管理局总行政经理李立业通报，今天新增144起冠病死亡病例，个案介乎42至102岁，当中有56人居院舍，134人是年长者，124人没有接种疫苗，10人接种两剂疫苗，10人只接种一剂疫苗。

香港疫情严峻，药房还出现了药物及消毒物品的抢购潮，造成药房几天内货仓被清空。港九药房总商会副理事长张德荣今天在电台节目上说，药房物资差不多售罄，连货仓都没有存货，情况比2003年沙斯（SARS）还严重。

他说，药房一般存货量能应付两个月销量，但民众突然“海啸式”抢购物资，使得药房几天内货仓就被清空。

张德荣还称，有专家低估自己的影响力，提到个别牌子的止痛药或退烧药，不少人就争相购买，导致缺货。如果供应商无法供货，最快可能要一到两个月后才能供应。

张德荣补充道，虽然其他牌子的止痛药或退烧药还有存货，但只有约两成顾客愿意购卖。因此，他希望港府呼吁民众选用其他替代药品。他以不同银行发行的100元钞票比喻，称面额都是一样的。