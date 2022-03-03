郭卫民：中国将不断扩大高水平对外开放

全国政协会议新闻发言人郭卫民今天（3日）说，中国将不断扩大高水平对外开放，共建开放型世界经济。

据新华社文字直播，郭卫民今天在政协会议新闻发布会上回答《联合早报》记者针对中国会如何坚持扩大对外开放的政策问题时说，对外开放是中国的基本国策，中国国家主席习近平多次强调中国将继续扩大高水平对外开放。

他说，中国对外开放工作也不断取得新进展，放宽了市场准入，连续缩短外资准入负面清单，分批次设立了21个自由贸易试验区，建设海南自由贸易港，连续四年成功举办进博会，推动《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效实施，积极推动共建“一带一路”高质量发展，这些都是对外开放的重大举措。

郭卫民称，去年，中国实际使用外资达到了1.5万亿元人民币（3200亿新元），再创历史新高，这也充分说明外国投资者对中国开放政策、营商环境和发展前景的信任。

他说，今后，中国还将采取切实步骤，不断扩大高水平对外开放，共同建设开放型世界经济。

针对政协在开展对外工作中的作用，郭卫民说，全国政协十分重视对外开放，推动对外开放工作，去年把实行高水平对外开放作为一项重要议题列入专题议政性常委会会议进行讨论，并围绕金融领域开放、推进共建“一带一路”等议题召开专题座谈会。

他续称，政协也以“高质量建设自由贸易区”为主题，组织了重点关切问题情况通报会，外事委员会围绕“十四五”规划对外开放举措落实情况开展专项民主监督工作，外事委专项民主监督工作是为推动高水平对外开放提供助力，这一项工作会持续五年。

针对政协的对外交往，他说，去年全国政协运用视频连线等多种方式开展工作，中国全国政协主席汪洋和全国政协其他领导出席了50余场视频会晤、国际会议等交流活动。全国政协有关部门与外国政府组织、相关机构、媒体智库等进行了对话交流，介绍中国的发展和对外政策，促进国家间务实合作取得新的进展。