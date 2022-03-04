台媒：蓬佩奥出于商业考量访台并非要挺台

台湾媒体披露，美国前国务卿蓬佩奥是出于商业考量访问台湾，并非为了要挺台。

据台湾联合新闻网今天（4日）引述知情人士报道，驻美代表处电报指蓬佩奥此行是为了争取退抚基金、劳退基金投资一个名叫Anarock的公司，并称这家公司与蓬佩奥有关。蓬佩奥为了“抗中挺台”访台是假的，赴台侵吞退抚与劳保基金当政治保护费才是目的。

报道称，蓬佩奥此行早传出有商业考量，驻美代表处这封于去年8月2日发给台湾外交部的电报，相当程度坐实传言。

电报指蓬佩奥去年7月8日与Anarock公司投资长拉马迪（Gino Ramadi）到双橡园拜会驻美代表萧美琴，拉马迪在会上提到公司盼与台湾建立投资伙伴关系的构想。

拉马迪去年7月19日再与驻美代表处经济组及纽约金管会同仁进行视讯会议，更具体说明盼台湾引介公、私部门资金参与的投资计划。拉马迪在会上说，蓬佩奥有意在数月后访台，盼访台前相关投资合作能取得具体进展。

电报称，Anarock公司邀请台湾参与的投资计划，涵盖货运航空、全球冷链设施网络、美国住宅房地产房屋权益、航空租赁业务、社区协会管理营运商、房屋贷款保险、滨海住宅发展／船屋、印度信用卡合作／数位银行与涡轮引擎制造九项。

拉马迪盼台湾协助引介之潜在投资伙伴，包括公部门的退抚基金与劳退基金，以及私部门的创投基金与企业（如金融、保险、财务投资公司）等，电报也称不同投资计划可与不同投资伙伴合作。

拉马迪盼台湾协助安排与台湾公、私部门潜在投资人视讯会议，并强调蓬佩奥对本案甚为重视，盼未来访台时可与潜在合作伙伴进一步洽谈，也说蓬佩奥是Anarock公司资深顾问、未来的董事会主席。

驻美代表处在电报中建议，鉴于蓬佩奥甚为友台，且颇具政治影响力与潜力，有必要与他维持良好互动关系，盼台湾外交部将本案转洽政府相关机关，研议配合安排相关视讯会议，也可考虑向公司说明台湾具投资潜力的基础建设或创投计划。

消息人士透露，外交部接获驻美代表处电报后，已函请劳动部、铨叙部、中央银行、金管会、经济部与国发会就台湾基金与外国基金合作的法规与可能类型提供意见。

知情人士称，蓬佩奥此次赴台并非为保台、挺台，而是要亲自牵线当监军，确保退抚基金、劳保基金与政府安排私部门基金及企业，对Anarock公司注资。知情人士也质疑蔡政府的作法，无异于是将军公教退抚基金与劳保基金当政治保护费。

驻美代表处说，蓬佩奥卸任后期盼有机会访台，此行重点在了解政府立场并与民间互动；台湾政府鼓励国际投资与合作，外馆工作其中一项就是向台湾境内呈报相关合作机会；消息人士称，蓬佩奥此行并无相关投资公司随行，政府并未规划任何投资交易。