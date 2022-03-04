夏宝龙要求港府官员勇于担当勇挑重担

全国政协副主席、中国国务院港澳办主任夏宝龙昨天（3日）说，特区政府的负责官员要勇于担当、勇挑重担、发挥好组织领导作用，以投身抗疫的实际行动来践行就职誓言。

据星岛网报道，夏宝龙昨天在北京以视频会议方式，主持召开支援香港抗疫工作第七次协调会，并在会上作出上述说明。

他说，中央援建的青衣方舱医院短短七天即竣工并交付特区政府使用，其他方舱医院和应急医院也在抓紧建设；由国家卫健委冠病疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年同志率领的中央援港防控专家组到港后立即深入调研，并就做好疫情防控工作提出重要意见和建议。

他还说，保障供港物资的跨境铁路货运班列正式通车，广大香港市民急需的医疗和生活物资源源不断运抵香港；香港安老院舍急需的护理工、上水屠宰场急缺的屠宰师陆续赶赴香港；对香港防疫抗疫工作的报道更加全面客观，等等。他说，这些都充分体现了中央竭尽所能支援香港抗疫的坚定决心，彰显了中央的关怀和国家的制度优势，有力支援了香港特区政府和全社会的抗疫工作。

夏宝龙说，面对来势凶猛的香港疫情，既要坚定必胜信心，进一步增强使命感、责任感、紧迫感，迎难而上、奋勇攻坚；又要充分认识香港疫情防控工作面临的严峻性、复杂性、特殊性，做好打硬仗的思想和工作准备，全力保障香港同胞生命安全和身体健康。

他说，要全力支持特区政府进一步加强对防疫抗疫工作的有效统筹，切实履行好主体责任，特区政府的负责官员要勇于担当、勇挑重担、发挥好组织领导作用，以投身抗疫的实际行动来践行就职誓言。

他说，爱国爱港力量要积极作为，引领社会各界团结一心、众志成城，与特区政府合力抗疫、并肩作战、共度难关。要发扬斗争精神，有力揭批和依法惩治反中乱港分子抹黑攻击、散布谣言、制造恐慌等干扰破坏抗疫的言行，全力维护社会大局稳定，坚决打赢香港疫情防控保卫战。