台湾国防部证实将量产雄升导弹

台湾国防部最新送交立法院的书面报告，首度证实代号“雄升导弹”为地对地巡弋导弹，属远距精准武器。报告也首度透露，台湾中山科学研究院去年已顺利制造各型导弹约500枚，扩建的导弹厂房将于今年6月底前完成，各型导弹年产能将大幅增加。报告还指出，2024年是量产高峰期，全年生产各型导弹数量，是2019年的五倍。

据中国时报今天（4日）报道，立法院审查通过“海空战力提升计划采购特别预算案”，金额约2370亿元（新台币，下同，约114亿新元），筹获八项10种武器装备，期程为今年至2026年，分五年执行。

在上个会期审查海空战力特别预算时，台湾国防部以机密为由，对“雄升导弹”守口如瓶，如今证实是地对地巡弋导弹。针对雄升导弹预订量产多少枚、年产能多少，台国防部只在报告中指出雄升导弹与雄二导弹是共用生产线，两者合计的年产能目前为81枚，未来年产能合计可提高到131枚。因此，雄升导弹量产的数量，很技巧性隐藏于报告内容中。

据了解，雄升导弹就是外界通称的雄二E巡弋导弹，射程估计1000公里，甚至更远，打击范围可达中国大陆内陆，具有源头打击战力，估计未来五年的量产数至少100枚以上。

此外，报告指出，中科院新型导弹量产厂房在今年6月完工启用后，雄三超音速反舰导弹，由年产20枚提升为70枚；陆射及海射型剑二导弹系统，原本年产40枚，现年产能将达150枚；天弓三型防空导弹的年产能48枚，也将提升为96枚。

针对反制作战武器系统，报告指出，万剑弹年产能现为18枚，可提升至每年50枚；至于无人攻击载具（剑翔无人机）每年则量产48架。

具长时间滞空能力的剑翔无人机可搭载反辐射导弹，以摧毁敌军防空雷达，提升台湾远距作战效能。中科院在2019年曾公开展示，包括无人机及发射车，一辆发射车可装载12架无人机。