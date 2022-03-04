消息：李嘉诚拟200亿美元出售英国最大配电商

消息人士透露，国际投行麦格理集团和私募巨头科尔伯格-克拉维斯-罗伯茨（KKR & Co．）牵头的财团正在和香港富豪、李嘉诚家族控制的UK Power Networks进行收购洽谈，这可能是该行业今年最大的交易之一。

据彭博社报道，UK Power Networks是英国最大的配电公司，该公司服务范围覆盖伦敦、英格兰东南部及东部，拥有并维护横跨伦敦、英格兰东南部和东部的电力电缆和线路，公司的配电网为大约 830 万户家庭提供服务。

UK Power Networks现在由李嘉诚的长和系公司——长实集团、长江基建集团及电能实业所共同持有的。

消息人士称，对UK Power Networks感兴趣的财团包括：荷兰退休金机构APG、中国投资公司（CIC）、安大略省教师养老金计划委员会（OTPP）和PSP Investments。对UK Power Networks估值可能高达 150 亿英镑（272.03亿新元），并且可能在未来几周内达成协议。不过，UK Power Networks的出售审议正在进行中，不确定是否会达成协议，该业务仍可能吸引其他基础设施投资者和能源公司的兴趣。

UK Power Networks以前由法国电力公司（Electricite de France SA）持有，它在2010年被长和系收购，其配电网络可直接为家庭和企业供电。

配电网是指从输电网或地区发电厂接受电能，通过配电设施就地分配或按电压逐级分配给各类用户的电力网，其由架空线路、电缆、杆塔、配电变压器、隔离开关、无功补偿器及一些附属设施等组成的，是在电力网中起到重要分配电能作用的网络。

现阶段，由于养老金和主权财富基金对配置资产有着更高的要求，加上投资者对长期稳定回报的渴望，使基础设施类资产成为最热门标的之一。

