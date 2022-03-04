中国并购贷向民房开放 碧桂园等拿到并购贷

碧桂园、美的置业3日双双公布了获得融资并购额度的消息。这是自2021年末中国监管层提及支持优质房地产企业兼并收购出险和困难的大型房地产企业的优质项目以来，首次惠及民营房企。此前，在并购贷款方面有所动作的，主要集中在央国企。

据第一财经报道，碧桂园与招商银行签署协议，招商银行将授予碧桂园150亿元（人民币，下同，约30亿新元）并购融资额度，专用于碧桂园的地产并购业务，业务品种包括但不限于并购贷款、并购基金、资产证券化、以及基于并购相关业务需求所衍生的创新类融资产品。

同日，招商银行也授予了美的置业地产并购专项融资额度60亿元，专用于后者的业务并购，业务品种包括但不限于并购贷款、并购基金、资产证券化以及基于并购相关业务需求创新的各类融资产品，并提供高效便捷的“绿色通道一站式”服务。

这是自2021年末监管层提及支持优质房地产企业兼并收购出险和困难的大型房地产企业的优质项目以来，首次惠及民营房企。

中指院不完全统计显示，截至2月末，房企已发行的并购债融资规模为38.2亿元。同时，银行提供并购贷款融资额度530亿元、发行并购债50亿元，计划发行200亿元。

尽管关于发行并购贷、授予并购额度的消息频频传来，但目前来看，真正落地的对出险房企的项目并购寥寥。

公开信息显示，仅在1月下旬时，中海地产从雅居乐与世茂集团手中获取了广州亚运城项目的部分股权，其以约37亿元的总代价，收购了共计约53.33%股权。此后，中海宏洋以约合计10亿元的总代价，收购了雅居乐旗下三家公司股权，扩大了在三宗地块中的持股比例。

据中指院统计，目前已披露的债券募集说明书显示，募集资金用途中，用于并购的比例不超过50%；从并购对象来看，则多为从共同开发项目的其他股东手中收购，对象仅限于合作方，并未惠及第三方房企；且涉及的项目均是按期开工、推进顺利，并于近期开盘。中指院认为，并购债暂时并未明显体现出为出险企业的项目纾困的作用。

克而瑞认为，中国国企虽具备资金优势，收购意愿大但决策效率偏低，对并购推进慢。“以2017-2018年并购高峰期为例，中海、华润置地、金茂、绿城、远洋等国企收并购力度明显低于同梯队其余民企。”

有市场人士指出，此番并购贷向民营房企开放，对行业是好事。

不过，鉴于房地产市场行情低迷，当前并购还是仅限于部分房企之间，收并购热潮难起。亿翰智库认为：“在销售市场无起色，预售资金监管仍旧严苛的大背景下，房企短期内资金面未完全回暖，较难出现大规模的并购行为，项目之间的并购事件点状发生或是大概率。”