张业遂：“动态清零”不是要追求“零感染”

中国全国人大新闻发言人张业遂说，中国的“动态清零”防疫策略不是要追求“零感染”。

据中新网报道，十三届中国全国人大五次会议于今天（4日）12时在人民大会堂举行新闻发布会，由大会发言人张业遂就大会议程和人大工作相关问题回答记者提问。

在回答中国如何在坚持“动态清零”与保持经济平稳运行之间取得平衡的问题时，张业遂说，“动态清零”不是要追求“零感染”，而是要尽快把疫情控制住。

张业遂说，“动态清零”是在坚持“外防输入、内防反弹”总策略、认真总结经验教训的基础上提出的防控方针。这个方针主要有三个方面的内容：第一，及时主动发现传染源。第二，快速采取公共卫生和社会干预措施，追踪管理密接人员等，切断传播途径。第三，有效救治患者。这个做法的目标是通过快速精准的全链条防控措施，实现以最小成本取得最大成效。

张业遂说，去年以来，中国大陆疫情出现多点散发，部分城市采取了一系列防控措施。虽然这些措施对生产生活产生了一些影响，但这些影响是短期的，波及范围也是有限的，它可以保证全国绝大多数地区和绝大多数人正常的生产生活。当然，任何防控措施都会有一些代价，但是同保护人民生命安全和身体健康相比，这些代价是值得的。

张业遂说，事实证明，“动态清零”做法符合中国实际情况，路子是对的，效果是好的。无论是从确诊、死亡的数字看，还是从经济发展的数据看，中国都是世界上防疫工作最成功的国家之一。正是坚持了有力有效的防控措施，中国在保持自身经济社会发展的同时，为维护全球产业链供应链的稳定畅通和世界经济的增长，作出了重要的贡献。

今年的中国全国人大年会将于明天（5日）上午开幕，下周五（11日）上午闭幕，会期六天半。



