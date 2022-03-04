中国向美国采购玉米大豆以减轻俄乌之战等供应风险

俄罗斯与乌克兰战事持续，中国正向美国大力采购玉米和大豆，以减轻俄乌之战和南美收成放缓对商品供应造成的风险。

据彭博社报道，一名不愿透露姓名的交易员称，中国买家最近预订了约20批美国大豆和约10批玉米。此购买热潮反映了中国这个最大进口国的强劲需求。

俄罗斯入侵乌克兰和世界最大大豆生产国巴西的供应弱于预期，令人们更担忧供应问题。

此前，中国和美国之间的第一阶段贸易协议过期，中国对美的农业采购也未达标。根据美国人口普查局的数据，截至去年12月，美国向中国出口了340亿美元（约461亿新元）的农产品，没有达到400亿美元的目标。虽然两国正在讨论延长该协议，但预计中国将购买更多的美国产品，以在世界库存紧张的情况下确保所需的粮食供应。

俄罗斯和乌克兰是小麦和玉米等主要谷物以及烹饪用植物油的最大出口国之一。由于这两个国家的货运几乎停滞，许多农产品的价格已经飙升。中国是乌克兰玉米和大麦的主要买家，也是乌克兰和俄罗斯的葵花籽油买家。

芝加哥大豆期货价格在周四跳涨多达2.2%后持稳。玉米扩大涨幅至2012年以来最高。

交易商说，中国采购的美国大豆是为了从5月份开始装运。这是不寻常的，因为在每年的这个时候，巴西大豆的价格历来比美国便宜，即在2月和3月的收割之后、10月和11月的美国收割之前。

中国农业信息服务提供商Sitonia咨询公司的联合创始人兼市场研究总监达林·弗里德里希斯说：“目前中国的大豆供应情况非常紧张，来自太平洋西北地区的大豆将是带来供应的最快选择。”

天气问题今年导致巴西大豆收成和出口推迟，远远落后于最初的估计。

交易员们说，就玉米而言，中国正在寻求取代来自乌克兰的一些供应，同时也是对未来生产损失的一种缓冲。乌克兰玉米通常在4月和5月播种，战争的破坏、农场工人的短缺以及运输和物流的混乱可能会使这些作物陷入危机。

巴西通常是全球第三或第四大玉米出口国，在去年5月第二批玉米作物收成低于预期之后，该国正在努力补充枯竭的库存。美国农业部已将巴西的玉米收成估计从最初的1.18亿吨下调至1.14亿吨。

粮食安全是北京眼中的重要优先事项；中国的玉米、大豆和小麦进口已飙升至创纪录水平。由于对黑海贸易中断的担忧，中国高层已经下令确保商品供应。