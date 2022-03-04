张业遂：中美应相互尊重和平共处

中国全国人大新闻发言人张业遂说，中美两国应该相互尊重、和平共处、合作共赢。

据澎湃新闻报道，十三届全国人大五次会议今天（4日）在人民大会堂举行首场新闻发布会，由大会发言人张业遂就大会议程和人大工作相关问题回答中外记者提问。

在回答有关美国会刚通过的《美国竞争法案》以及正在酝酿通过的《美国芯片法案》问题时，张业遂说，中方对美政策是一贯和明确的，一个稳定的中美关系既有利于中美各自发展，也有利于维护和平稳定的国际环境，有利于有效应对气候变化、冠病疫情等全球性挑战。相互尊重、和平共处、合作共赢应该成为新时期中美正确的相处之道。

张业遂说，和平共处的关键是相互尊重，包括尊重各自选择的政治制度和发展道路，尊重彼此的核心利益和重大关切，尊重不干涉内政等国际关系的基本准则。合作共赢符合两国和两国人民的根本利益，也是国际社会的期待。

针对记者提到的竞争法案相关问题，张业遂说，美国如何提升自身的竞争能力，包括芯片研发和制造能力是美国自己的事情，但是以中国的发展为借口，把中国当做战略竞争对手的做法只会破坏中美互信与合作，也必将损害美国的自身利益。

“我还想再强调一点，以意识形态划线，拉小圈子，搞集团对抗都有悖于时代发展潮流，也根本行不通。”张业遂说。

今年的中国全国人大年会将于明天（5日）上午开幕，下周五（11日）上午闭幕，会期六天半。