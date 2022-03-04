张业遂：勿把立陶宛问题扩大到中欧关系

中国全国人大五次会议新闻发言人张业遂周五称，不要将中国与立陶宛之间的问题扩大化或上升到中欧关系层面；中国不存在所谓的经济胁迫问题，欧盟在世贸组织（WTO）提起诉讼不具建设性。

据路透社报道，张业遂在人大新闻发布会上称，在国际贸易中，中国一向主张尊重世贸组织规则，营造公平竞争的市场环境，从来不歧视任何国家、任何企业，并希望欧盟采取客观公正的立场。

至于目前的中国与立陶宛关系，张业遂指出，”目前两国关系中出现的问题责任完全在立方。“

欧盟上个月在WTO提起诉讼，指控中国对立陶宛的歧视性贸易做法，威胁到欧盟单一市场的完整性。

另外，在中美关系上，他说，美国如何提升自身的竞争能力包括芯片研发和制造等，是美国自己的事情；但以中国的发展为借口，把中国当作战略竞争对手的做法，只会破坏中美互信与合作。

他说：“以意识形态划线、拉小圈子、搞集团对抗都有悖于时代发展潮流，根本行不通。”

张业遂同时强调，中国对美政策是一贯和明确的，相互尊重、和平共处、合作共赢应成为新时期中美正确的相处之道；和平共处的关键是相互尊重，包括尊重各自选择的政治制度和发展道路，尊重必须核心利益和重大关切，尊重不干涉内政等国际关系的根本准则。

美国参议院去年通过了美国创新与竞争法案，其中包括拨款520亿美元（706.64亿新元）用于提高美国的半导体生产，并授权1900亿美元用于加强美国的科技和研发以跟中国竞争。

分析师说，西方对俄罗斯实施全面制裁，阻止其进口从芯片到计算机和电子产品等一系列商品，可能会加快中国自己在半导体行业自力更生的步伐。