消息：世茂60亿元信托进入观察期

在困境地产商世茂集团未能按时偿付60亿元（人民币，下同，约12亿新元）信托产品的部分本息之后，受托人中信信托据悉宣布该产品进入近3个月的观察期，此举将给予世茂更多时间筹措资金以避免违约。

据彭博社报道，知情人士透露，中信信托向持有人宣布，该信托首个观察期期限为3月4日至5月31日。观察期内，受托人通过设置每工作日还款机制和阶段还款目标等方式，对世茂主体和项目情况进行密切跟踪，敦促世茂履行还款义务。

知情人士称，若首个观察期内发生债务人、担保人发生严重恶化等情形，受托人将采取进一步措施依法维护投资人利益。据悉世茂目前已经划转约1.8亿元人民币至还款账户，并计划继续每日划款1000万元。

此前彭博援引知情人士报道，该信托产品2月份约13亿元到期，4至8月有47亿元到期；中信信托未足额收到世茂的应付部分本息。世茂此前还提出产品展期方案，2022年全年归还该信托产品本金的25%、2023年归还35%、2024年归还剩余部分。

世茂曾被认为是一家财务较健康的地产开发商，但在监管降杠杆和楼市销售低迷的双重打压下，世茂也难逃困境。今年受资产证券化产品展期等影响，世茂美元债一度跌至上市以来最低，并连遭穆迪、惠誉等下调信用评级。

