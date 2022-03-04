彭博：中国防疫闭关致全球旅游业收入出现2800亿美元缺口

冠病疫情导致中国民众出境受限，全球旅游业受到严重冲击，两年来收入可能因而出现近2800亿美元（3804亿新元）的缺口。

彭博社是根据联合国旗下世界旅游组织的数据得出上述金额。

据该社今天（4日）报道，相关数据显示，中国游客2018年在海外花费的金额达2770亿美元，2019年为2550亿美元，占国际旅游支出总额的近20%。

冠病疫情2020年暴发后，该金额锐减至1305亿美元，大部分的消费来自那年的前三个月。世界旅游组织在一份报告中指出，2021年首九个月，中国游客消费额比2019年下滑61%。两年的缺口加起来，全球旅游业可能大约少赚了2800亿美元。

中国在疫情发生后，要求所有入境人员进行14天集中隔离医学观察，之后也建议没有紧急必要事由的人士取消或推迟出国出境计划。

咨询公司奥纬咨询（Oliver Wyman）合伙人沃特斯 (Imke Wouters) 说：“我们无法预测何时再次见到中国游客。即使中国重新开放边境且不要求旅客隔离，旅游业也需要一些时间才能完全恢复，因为一开始也只会有一小部分的旅客会立即搭飞机。”

彭博社认为，虽然有迹象显示中国至少在考虑如何结束清零策略，但是中国显著在明年前不太可能放宽边境管控和其他限制措施。咨询公司麦肯锡（McKinsey & Co.）去年8月份曾在报告预测，从中国出发的国外旅游活动将沉静一段时间，可能长达18个月；高盛集团则预测，中国的边境防疫管控措施可能在今年保持不变，并且可能因考虑到冬季病毒传播率通常更高，延长到明年春季。

彭博社也认为，香港受到的影响最为明显，并引述世界旅游组织和香港旅游发展局的数据称，2018年有约5100万来自中国大陆的游客，占在港游客总数的超过四分之三以上。

在韩国，彭博社依据政府数据进行计算后发现，在疫情发生之前，2018年有近480万中国人前往韩国，比起2017年增长15%，花费的金额在2018年达到约89亿美元。韩国最大的旅行社哈拿多乐（Hana Tour Service）一名公司代表说：“疫情发生前，近70%的中国游客是以团体旅行形式前往韩国。现在，收入归零。我看到有人辞职，开始当送货员。”