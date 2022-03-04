法国每出口三支口红就有一支被中国人买下

来自法国美容企业联合会（FEBEA）统计， 2021年，法国每出口三支唇膏，就有一支销往中国市场。

据第一财经报道，法国美容企业联合会（FEBEA）的统计显示， 2021年，有超过三分之一的法国口红出口是售往中国市场的，而这一数值在2020年的报告中为四分之一。

法国作为全球第一大化妆品出口国，有百年化妆品、香精香料的商业积淀。法国的美妆产业是法国仅次于航空工业的第二大出口产业。法国50%以上的化妆品是出口的，法国化妆品占据了全球24%的市场份额。

法国美妆出口额在2021年恢复到疫情前水平，其中，彩妆、面部护理和香氛占据业绩贡献的前三位。 2021年，中国以19亿欧元的数额（28.47亿新元）成为法国美妆第一大出口国，占其总出口额的11.7%。与疫情前的2019年相较，法国美妆出口中国的销售额增长了56%。美国以18亿欧元及11.2%的占比紧随其后。

从财报数据来看，中国市场对一些法国美妆品牌的销售贡献功不可没。

以欧莱雅集团为例，其2021年财报显示，北亚市场营收同比增长18.6%。其中，中国市场录得双位数增长，且第四季度较2019年同比增长超50%，主要得益于护肤和香氛品类的增长。欧莱雅还在其财报中提及了极富有中国电商特色的“双11”。2021年，欧莱雅成为天猫双11历史上首个“百亿”集团。其中，巴黎欧莱雅、兰蔻销售突破20亿元大关；单品方面，巴黎欧莱雅安瓶面膜成为唯一一个销售额超5亿元的爆款单品。

虽然目前中国只是欧莱雅集团的全球第二大市场，但欧莱雅北亚区总裁兼中国首席执行官费博瑞曾公开表示，中国必将成为欧莱雅集团最大的市场，这只是时间问题。

另一家法国奢侈品巨头LVMH集团的香水与美妆板块在2021上半年销售30.25亿欧元，实现了37%的有机收入增长。其中，迪奥在香水、彩妆和护肤上均获得不错表现。娇兰在护肤品的推动下増势良好，尤其是在中国市场。

疫情之后，中国市场的稳定性和活力优势凸显，让法国相关行业注意到了其中的巨大商机。

早在2020年年初，法国国家药品安全局上线了一个资质认证平台，允许法国普通化妆品生产商申请符合中国有关部门规定的生产质量管理体系相关资质认证。普通化妆品指的是洗发水、沐浴露、睫毛膏、香水等个人护理和美妆产品。

这意味着法国化妆品制造商一旦获得本国相关资质认证，其出口至中国的普通化妆品就可以免于动物试验。法国也成为欧盟国家中第一个能够进行这项符合中国政府要求认证的国家。

自2009年以来，欧盟就禁止在动物身上进行化妆品测试，但中国仍要求对进口化妆品和国产特殊用途化妆品进行动物实验，这直接影响了部分美妆品牌开拓中国市场。

