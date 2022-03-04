台16县市自订条例禁福食 行政院：违宪无效

台湾卫生福利部食品药物暑今天（4日）再针对16县市自订条例禁止使用日本福岛五县市产品的规定，发函称该自治条例抵触宪法，宣告无效。

据台湾《联合报》报道，台湾食药署长吴秀梅称，经检视由卫福部主管之16县市（扣除五直辖市），定有禁止贩售日本福岛等五县食品或相关规定，当局已于2月21日函请其表示意见，并于今天发函。她说，地方政府自订食安自治条例条文抵触宪法及《食安法》，依地方制度法第30条第一项与第四项宣告无效。

吴秀梅说，中央有职权订定卫生标准，地方自治条例须依照中央法源，若跟现有政策抵触就必须调整，就像美牛、美猪一样。吴秀梅说，业者若因《食安自治条例》遭地方政府开罚，有权利提出诉愿，争取自己的权益。自上月开放至今，福岛五县市食品尚无业者申请报关。

此外，食药署今天也宣布，台湾日本关系协会及公益财团法人日本台湾交流协会，于今天签署《关于台日间食品安全合作及促进食品进出口备忘录》，原则上六个月定期召开一次会议，确保双方采取与世界贸易组织（WTO）一致规则，且食品安全措施符合科学根据。

两协会将在有关机关同意下，举办交换法规资讯、进出口食品资讯、食品标示规定、进出口通关程序及检查等促进食品安全了解的活动。

吴秀梅说，签署备忘录并非快速通道，食品边境把关检验仍会进行，进出口时间点碰上福岛食品，这一项的确很重要，但管理品项不只有福岛食品，未来针对台日双方食品品项解除、加强管制等，可进一步深入讨论。会议现阶段将以视讯进行，除了食药署是主要参与者，包括农委会等单位，依照产品属性不同来出席参与。