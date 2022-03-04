港食环署辖下街市今起提早一小时关闭

香港食环署今天（4日）宣布，因应疫情发展作出临时措施，食环署辖下所有街巿会于今天起每天提早一小时于晚上7时关闭，直至另行通知。

据香港《星岛日报》报道，食环署发言人说，所有街市将提早一小时关闭，以便持续加强街市内的深层清洁及消毒工作，保障街市档户及市民的健康及安全。小贩市场（包括裕民市集、鲎地坊小贩市场及油麻地临时玉器小贩市场）亦会于每日不迟于晚上7时关闭作深层清洁消毒。

发言人说，在深层清洁消毒工作进行期间，食环署人员会为有关街市及小贩巿场公用地方及设施进行彻底清洁及消毒，亦要求有关街市及小贩巿场档户合作，清洁消毒其摊档范围。此外，食环署也会安排在有关街市及小贩巿场附近范围街道进行清洗消毒。

发言人称，食环署已就街巿开放时间联络贩商业界，并取得其支持及配合。食环署会继续与业界保持沟通，齐心抗疫。

另一方面，考虑到巿民购买外卖食物及营运需要，食环署辖下熟食市场及熟食中心的开放时间会维持不变。食环署会密切留意有关场地情况，因应当天场地与冠病个案的关连，按实际情况及需要调整个别场地的开放时间作深层清洁消毒。

香港冠病疫情严峻，特区政府今天（4日）通报新增5万2523起确诊，当中11起为输入病例，其余为本土确诊，另有136名冠病患者离世，年龄介于29岁至102岁。