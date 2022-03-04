下午察：台湾为何总是大停电？

美国前国务卿蓬佩奥昨天（3日）访台，对台湾政府而言是件大事。岂料，蓬佩奥的专车前往总统府途中遇交通灯故障，之后在总统府的直播也临时喊停。

尴尬的场面背后，有更尴尬的原因：大停电。

综合《自由时报》《联合报》等媒体报道，台湾昨天上午9时无预警大停电，瞬间没了1050万瓩——即全台三分之一的电力，有549万户人家受到影响。全台各地传出多起交通灯失灵和电梯受困的事故，台铁和高铁也停驶。

缺电连带造成缺水，台湾部分市民不但没有食用水，抽水马桶也无法使用。直到昨晚9时30分，经济部才宣布民生用电线路已全面复电。

台湾总统府和行政院昨天都对停电造成民众不便表达歉意，行政院发言人罗秉成说，初步判定停电原因为兴达电厂进行岁修期间，在开关场处理过程中出现人为疏失所致。台电公司进一步解释，兴达电厂开关场事故，导致南部地区电力供需失衡，龙崎超高压变电所以南机组跳脱，系统自动切离保护，造成停电。

台电称，兴达电厂开关场3月3日早上由于人为操作失误，造成全台大停电。（香港中通社）

台电董事长杨伟甫以及总经理钟炳利昨天已就此事请辞，经济部长王美花也向行政院长苏贞昌院自请处分，并两次道歉。国民党今天到经济部大楼外开记者会，痛批民进党能源政策，并要求王美花立刻下台。

台湾总统蔡英文今天在面簿道歉，并要求必须在最短时间内，彻底调查事故原因及相关疏失，采取必要的究责。同时，必须进行电力基础设施总体检，并加速进行系统性改善工作。她也增加了今天在高雄的行程，到兴达电厂去考察。

不过，蔡英文坚称台湾总电量供应充足，并再度强调昨天大停电是操作失误所致。

在蔡英文贴文下，网民怨声载道，其中一名批评：“千篇一律的道歉、检讨，还是一直发生，包含您任内的台铁、台电，反正文青式的治国，那些年轻人还是会含泪投给民进党。”也有网民在论坛上调侃：这几年不是缺电就是缺蛋，但唯一不缺的就是莱猪和核食，不客气地直指台湾愈来愈落后。

高雄瑞丰夜市昨晚依旧未恢复供电，民众用手机或蜡烛照明，吃“烛光晚餐”。（香港中通社）

关于电力的承诺与预言

昨天大停电令人感到讽刺意味浓厚的是，蔡英文本周二（1日）才刚向八大工商团体保证台湾电力稳定，昨天就被“打脸”。

对比之下，鸿海创办人郭台铭在去年四大公投后就预言，台湾2022年一定缺电，没想到一语成谶。昨天有不少网民称郭台铭是“先知”“神预言家”等。

王美花此前受访时还称，郭台铭担心的应该是2023年，承诺2022年供电没问题，她愿意“赌鸡排”。台湾民众党主席、台北市长柯文哲昨天讽刺：“我也要去领一份（鸡排）。”国民党今天在台北市福州街经济部大楼外召开的记者会，也特地给民众分发鸡排。

事实上，蔡英文已多次承诺稳定供电，但大规模停电事件却频频上演。

台媒统计，蔡英文2016年上任以来，算上昨天的大停电，已发生过五次严重停电事件。前四次分别是：2017年8月15日大潭电厂六机组跳机、2021年5月13日兴达发电厂停机、5月17日兴达发电厂一号机故障及12月12日万隆变电所爆炸。

2017年8月15日，台湾发生大面积停电。路人们在台北街道上抹黑行走。（路透社）

台湾能源部落格版主陈立诚今天在《联合报》发评论称，每次大停电后，经济部甚至行政院都信誓旦旦：“以后不会发生了。”但狼来了喊太多次，民众已完全失去信心。

这五次大停电的共同点是，蔡英文政府都将导因归为人为疏忽或器材设备问题，而从未承认台湾缺电。台电此前给出的停电理由包括：包商操作天然气供应管路卡片更换不当、变电厂故障导致电厂电压骤降、核电厂人员滑动椅子误击开关、变电箱老旧故障起火等等。

大停电的复杂原因

不少分析认为，台电器材老旧、员工士气低下，确实会导致设备故障或人为疏忽。但问题的根本，还是缺电问题，尤其北部地区最为严重。

专门研究能源经济的台湾中央大学管理讲座教授、中央研究院经济研究所兼任研究员梁启源今天在台湾《经济日报》刊文称，昨天台湾大停电，表面上看是电网不稳定所致，但根源正是北部严重缺电。

他解释，台电固然应加强检讨对发电、输配电设备的维护，但电网之所以不稳定，就是因为电压不稳、供电系统、设备和线路全面紧绷下，就易发生事故。

梁启源认为，真正根源是南电北送，目前发电多在南部，再生能源也主要分布在南部，必须往缺电的北部输送，而台电输电主干线二路四条线已全用上，使电网问题更严重。

高雄市中正高中屋顶装设的太阳能光电板。专家研判，台湾再生能源发电目标难以触及。（自由时报）

他研判，未来北部缺电情况会更严重。一方面，再生能源建置严重延宕，去年再生能源电源配比不到6%，根据蔡英文政府能源转型规划，未来四年需再增14%，显然过度高估。政府已承认2025年再生能源将无法达到20%的占比目标，说明的缺电忧虑是有根据的。

梁启源说，台湾目前已不再是夏季高峰时段才停电，而是上午、冬天、太阳下山的离峰时段也都可能停电，在区域供电如此失衡、北部缺电如此严重、须更仰赖南电北送的情况下，只要有一点风吹草动，电力系统就不稳定，跳电停电风险如影随行

蔡英文当初在竞选总统时就提出“2025年非核家园”，上台后的能源政策也向“废核展绿，减煤增气”的原则倾斜，目标是在2025年让再生能源发电占总发电量的20%，同时逐年将燃煤机组除役，改建为燃气机组，并在2025年前将台湾所剩的核电厂全数除役。

然而，如今台湾电力系统已是千疮百孔，蔡英文2025年非核目标很难实现。梁启源说，以太阳光电为例，2025年装置容量目标是2000万瓩，去年仅达到800万瓩，而较易取得土地、电网较易涵盖的地区都已先建，未来建置只会更困难，进度更落后。

他说，燃气发电计划也进展缓慢，加上台电开放民营燃气电厂2024至2027年总计490万瓩的发电计划，目前仅一家得标，将无法达到燃气占比50%的目标。

解决停电问题困难重重

至于解决方案，陈立诚认为，只要蔡英文政府放弃“非核家园”政策，可一举解决所有问题。他说，只要现有三座核电厂延役，每年可立即提供400亿度电力，核四两部机完工后又可增加200亿度电力，所谓缺电问题迎刃而解。

不过，要民进党放弃先前定下的能源政策谈何容易。《联合报》今天的社论指出，明眼人不难看出，绿能发电比重不如预期，是决策判断一路错误所致。更严重的是，能源政策失当的问题已被摊在阳光下，蔡政府仍视而不见，无意调整解决。

从政治层面上看，目前绿营占民意优势，最大挑战者国民党似乎不是其对手，国民党输掉台中立委补选、四大公投也被民进党逆转胜后，已元气大伤。对于民进党的能源政策，该党也爱莫能助。

郭台铭去年就预料今年会停电，一语成谶，被网民称为“先知”。（法新社）

针对停电问题，郭台铭今天在面簿提出几点建议。他认为，首先，能源议题“必需整合环保议题，国家发展，国安问题等一起讨论”。其次，他判定台湾有面临缺电的挑战，要预做准备，而不是落于拥核反核、拥藻礁反藻礁之争。

第三，郭台铭建议政治要为经济服务，升高能源问题的冲突与矛盾只会内耗，不管谁在朝在野，专业问题回归专业讨论。执政者也应该提出如何支持台湾长远发展的能源政策，订定转型期间的因应策略，转型痛苦的备案等。

郭台铭最后建议政府举办高层级的能源会议，责成跨部会足够有权的能源指挥官，对以上的问题深入检讨，提出方案，针对能源议题，经济部长的职位和负担的责任不成比例，缺电非部长一人之罪，也非台电一家公司之责。

郭台铭的建议听上去挺有道理，但似乎又不是解决停电（缺电）问题的短期、具体方案。或许，目前这样的方案并不存在，或不太可能实现。但问题一天不解决，台湾民众将一直面临停电的威胁。

手握选票的台湾民众，还能忍受多少次在黑暗中“用爱发电”？