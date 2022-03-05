中国工信部约谈重点稀土企业：不得参与市场炒作

针对稀土产品市场价格持续上涨、居高不下的情况，中国工信部稀土办公室前天（3日）约谈重点稀土企业，要求有关企业不得参与市场炒作和囤积居奇。

据中国工信部官网昨天发布的新闻稿，被约谈的企业包括中国稀土集团、北方稀土集团、盛和资源公司等。

会议要求有关企业正确把握当前与长远、上游与下游的关系，确保产业链供应链安全稳定；加强行业自律，进一步规范企业生产经营、产品交易和贸易流通等行为，不得参与市场炒作和囤积居奇。

会议还要求有关企业推动健全稀土产品定价机制，共同引导产品价格回归理性，促进稀土产业持续健康发展。

中国稀土集团是去年12月正式成立的央企，通过整合中铝集团、中国五矿股份和赣州稀土集团资产而来。中国五矿旗下上市公司--五矿稀土、中铝集团旗下中国稀土等均整合进新集团。

中国自2006年起对稀土开采实施总量控制管理。今年1月28日，工信部和自然资源部披露了第一批稀土年度开采配额为10.08万吨，较2021年第一批开采配额增长20%，增幅与去年持平。

据第一财经此前报道，上海有色网稀土分析师杨文华分析说，近期稀土价格不断上涨，主要是市场供需不平衡所致，当前上游稀土矿原料、再生废料供应十分紧张。这主要是受环保以及战略资源政策性管控等因素影响，中国国内稀土矿开采指标增量有限，较难匹配逐年扩大的稀土产品下游需求，分离冶炼企业更多地依赖进口稀土矿。

