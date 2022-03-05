港疫情已波及七成院舍 9800名院友确诊

香港第五波冠病疫情持续延烧，截至昨天第五波疫情已波及七成院舍，至少9800名院友确诊。

据香港《星岛日报》报道，香港昨天通报新增5万2523起确诊病例，安老院舍和残疾院舍因接种率仅有四成，成为第五波疫情的重灾区，昨天通报新增46所院舍出现确诊病例，累计波及755所院舍，至少涉及9800名院友。

香港卫生署卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣说，目前全港72%安老和残疾院舍出现确诊病例，涉及9800名院友，占整体的13%，而员工感染率也达9.5%。第五波疫情以来，至少680名安老院友染疫离世。另也有60%残疾院舍出现确诊病例，涉及3100名院友和1030名员工，其中100所残疾院舍出现10起以上确诊病例。

欧家荣说，安老院舍疫情严重，院舍年长者必须加快接种疫苗，在咨询专科科学委员会后，当局决定将院友集中科兴疫苗第一针和第二针的间隔时间由28天减至21天，但复必泰疫苗则维持21天。针对曾经确诊、但已康复的院友，原本须侯三个月才可接种疫苗，不过现在根据专家建议，相隔四星期便可接种；针对一般60岁或以上年长者，接种第二针和第三针的间距也由六个月缩短至三个月。

香港公务员事务局局长聂德权昨天说，全港有1000多所安老院舍，目前接种率约四成，已安排九个私家医生团队，未来两星期到全港安老院舍提供接种服务，如有需要，会请求大陆派医护人员来港为院舍长者接种疫苗。他续说，即使院舍出现病例，也有医护人员愿意到场打针，当局会为他们提供足够保护设施及后勤支援。

疫苗可预防疾病科学委员会主席刘宇隆表示，即使此时安老院舍暴发疫情，都应安排院友接种疫苗，长者若已感染，退烧后大概一个月后就可以接种。对于港府专家顾问袁国勇说必须先为长者进行快速测试才能接种疫苗，刘宇隆称，由公共卫生层面出发，不会检测阴性才打针。

港大感染及传染病中心总监何栢良表示，昨天已向部分院舍负责人了解，估计在1000多间安老院舍当中，约有一半院友已接受评估，可以或愿意接种疫苗，但目前私家医生一般要在三至四星期后才能到院舍为长者打针。他说，医管局一向有老人科外展队，由医生及护士巡视院舍需要，但近期暂停了。他敦促政府高层应该马上督促医管局恢复安排，要更频密到院舍支援。

另外，特首林郑月娥昨与本周抵港的国家卫健委冠病疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年及其率领的大陆专家组会面，双方集中讨论安老院和残疾院友在第五波疫情出现大量的确诊和死亡个案。林郑表示完全同意大陆专家意见，应加紧安排院友接种疫苗，集中力量动员更多公私营医护人员组成外展队到所有院舍，为适合但仍未注射疫苗的院友接种，目标是两星期内完成。