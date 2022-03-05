中国经济增幅目标5.5% 国防预算重返“7%”时代

中国今年制定数十年来最低的经济增长目标，全年国内生产总值（GDP）增速预期目标设在5.5%左右。在俄乌战争、台海局势严峻等外部阴云下，中国再度上调军费，国防开支预算重返“7%”时代。

中国总理李克强今天在全国人大开幕式上做政府工作报告时形容，这个经济增速预期目标，“需要付出艰苦努力才能实现”。

中国总理李克强今早在全国人大开幕式上做政府工作报告。（路透社）

中国GDP去年增长8.1%，优于官方设定的6%增长目标，但季度GDP增速从去年第一季的18.3%，持续回落至第四季的4%，成为2022年经济下行压力明显增大的预兆。

除了在冠病疫情暴发的2020年官方没有设定GDP增速目标以外，5.5%的GDP增速目标是过去数十年来的新低。这显示在内部经济现实与国际局势动荡下，本届中国政府在执政的最后一年中，对疫后经济复苏并不十分乐观。

不过，5.5%左右的目标处于市场早前预期的上限，凸显官方在中共二十大召开前稳定经济的雄心。

李克强：中国必须爬坡过坎

李克强在政府工作报告中说，外部环境更趋复杂严峻和不确定，中国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。他说：“今年我国发展面临的风险挑战明显增多，必须爬坡过坎。”

不过，李克强也信心喊话，强调中国经济长期向好的基本面不会改变。他并补充，中国积累了应对重大风险挑战的丰富经验，经济一定能顶住下行压力，必将行稳致远。

中国目前仍是世界主要经济体中，唯一采取“清零”防疫政策的国家，持续的高压防疫措施对社会经济造成影响。不过，李克强在政府工作报告中并未发出短期内放松疫情管控的明确信号。

他仅强调，中国会继续做好常态化疫情防控，坚持外防输入、内防反弹，不断优化完善防控措施；科学精准处置局部疫情，保持正常生产生活秩序。

为实现5.5%的GDP增速目标，政府工作报告提出“积极的财政政策要提升效能”、“稳健的货币政策要灵活适度”，并确保“政策发力适当靠前，及时动用储备政策工具”。

财政赤字率低于市场预期

财政方面，中国政府将今年的赤字率设在2.8%，不及去年的3.2%，也低于市场预期。

中原银行首席经济师王军接受《联合早报》采访时指出，考虑到今年的支出规模比去年扩大2万亿元（人民币，4300亿新元）以上，今年的广义赤字率将达到7%左右，明显高于去年偏紧缩的5.2%。

中央也将显著增加对地方的转移支付，规模达9.8亿元，增幅高达18%。李克强在谈及财政政策时要求，新增财力要下沉基层。

他也对地方政府发出警告，要求严禁铺张浪费，不得违规新建楼堂馆所，不得搞形象工程，对违反财经纪律、肆意挥霍公款的要严查重处。

李克强还多次提到“直达”，以确保宏观政策有针对性，包括退税资金直达企业，补助资金直达市县等。

在经济增长放缓的环境下，官方是否会继续推进共同富裕是外界关注焦点。李克强的报告简单提及“扎实推进共同富裕”，但并未进一步阐述。王军分析，这可能是怕引起各方、主要是民营企业家的过度联想，因为相关问题去年已经引发一些争议。

军费增幅三年来最高

中国全国人大会议发布的预算草案报告披露，今年中国军费预算增长7.1%，比去年高0.3个百分点。（新华社）

另一方面，据中国财政部今天发布的政府预算草案报告，中国今年军费预算为14504.5亿元，同比增长7.1%，增幅比去年上调0.3百分点。

这是中国自2019年以来军费预算增幅首次突破7%，也高于今年的GDP增速目标，显示官方研判外部形势和挑战严峻。

中国在冠病疫情暴发后，军费预算增幅在2020年降至6.6%，是32年的最低点。去年的军费预算增幅上调至6.8%，达13553.43亿元。 （联合早报北京特派员杨丹旭报道）