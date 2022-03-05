逾279万剂高端疫苗本月20日陆续到期 陈时中承认或将销毁

台湾卫生福利部长陈时中昨天（4日）在立法院接受质询时说，目前所剩的逾279万剂高端疫苗将在6、7月到期，届时只能销毁。

据联合新闻网报道，台湾国民党立委万美玲昨天在立法院质询时指出，政府去年5月采购500万剂高端疫苗，但至今剩下超过279万剂，恐将到期销毁。陈时中回应说，只要超过科学性安全效期，就只好销毁，并表示疫苗将在6、7月左右全数到期。

万美玲昨天也询问行政院长苏贞昌，若有剩下的高端疫苗，应如何处置。苏贞昌说，将尊重专家意见。陈时中则说，当新药面世时，安全效期一开始会订得比较短，但随着上市不断分批检验，将把效期自动延长。但他也说，只要超过科学性安全效期，就只好销毁。

陈时中也提到，高端目前是世界卫生组织重要试验疫苗，到了3月底4月初通过后，高端需求量可能会增加。

万美玲提出质疑说，目前所剩的超过279万剂高端疫苗总值将近23亿元（新台币，约111亿新元），若过期销毁将是浪费。陈时中回应说：“对，但也不能说过期不能用又拿来用。”罗美玲则不满表示，对此回应不能接受，应检讨为何还剩下这么多疫苗。陈时中回应说，新兴疫苗都会有这种情况，不是太多就是不足，过去H1N1也有过这样经验。

万美玲追问，剩下的高端疫苗何时到期，陈时中回应，本月20日开始陆续到期，大概6、7月全数到期。

对于未来是否考虑再买高端疫苗，陈时中则说，目前没有考虑。