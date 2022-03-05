李克强重申反对台独与外部势力干涉 分析：延续自第三次历史决议

中国大陆国务院总理李克强今天在人大会议开幕式上提到年度对台工作时，提出“贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略”，以及坚决反对“台独”分裂行径和外部势力干涉。

学者分析，该论述延续了中共去年发布的第三份历史决议，作原则性立场宣示，强调了管控“台独”、“外部势力”等两项对台工作不确定因素。

全国人大会议今天在北京开幕，李克强在做政府工作报告时指出，要“坚持对台工作大政方针，贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，坚持‘一个中国’原则和‘九二共识’，推进两岸关系和平发展和祖国统一。坚决反对‘台独’分裂行径，坚决反对外部势力干涉。两岸同胞要和衷共济，共创民族复兴的光荣伟业”。

相较去年的内容，涉台部分今年加入了“贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略”、“坚决反对外部势力干涉”等。

“新时代党解决台湾问题的总体方略”出现在去年底中共十九届六中全会后公布的第三份历史决议中。官媒新华社当时报道，这是中共总书记习近平就对台工作提出一系列重要理念、重大政策主张所形成的方略。

上海东亚研究所助理所长包承柯接受《联合早报》采访时分析，报告显示大陆对台工作基调仍是“和平发展、和平统一、一国两制”，而控制“台独分裂”与“外部势力干涉”这两项不确定因素，方能有助推动前述目标。

包承柯并认为，这显示大陆对台政策具稳定性与延续性。

台湾政大东亚所所长王信贤则对《联合早报》说，这次报告承续第三份历史决议的内容，至于“总体方略”具体内容，在中共二十大时可能会更明朗。

王信贤指出，“总体方略”代表大陆对台工作不只局限于“统战”工作，而是涉及军事、外事等方方面面，需要顶层设计的牵头，也因此近年大陆政协工作报告对台论述篇幅较少，昨天甚至并未提及。

另外，关于大陆今年对港澳工作，李克强今天提出，“要继续全面准确、坚定不移贯彻‘一国两制、港人治港、澳人治澳、高度自治’的方针，落实中央对特别行政区全面管治权，坚定落实‘爱国者治港’、‘爱国者治澳’。全力支持特别行政区政府依法施政，支持港澳发展经济、改善民生更好融入国家发展大局，保持香港、澳门长期繁荣稳定”。

与去年相比，今年加入了“落实中央对特别行政区全面管治权”、“爱国者治港”、“爱国者治澳”等表述。