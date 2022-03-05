立陶宛与台建立农业对话机制 盼牛肉输台

台湾农委会昨天（4日）说，立陶宛同意与台湾建立农业对话机制，深化双方农业合作，并期盼该国牛肉输台。

据台湾农委会国际处昨天发布的新闻稿称，台湾农委会主委陈吉仲昨天与立陶宛农业部部长纳维卡斯（Kestutis Navickas）举行视讯会谈，双方在会上同意建立定期农业对话机制，深化农业合作、贸易与投资。

台湾国际处副处长林志鸿说，陈吉仲与纳维卡斯除了针对气候变迁、粮食安全进行农业政策方面的意见交换，纳维卡斯在会中也表达希望立陶宛的牛肉等产品能早日输销台湾；陈吉仲则称，立陶宛是世界动物卫生组织认可的口蹄疫非疫区，也没有狂牛症案例，可依相关程序审查、申请输销。

林志鸿说，会中防检局有说明作业流程，未来要正式启动贸易，包含须先派防疫官前往产地确认防疫无虞；关于台湾是否要输销农产过去，则要评估贸易商的意愿等因素，再做会商。

台湾外交部欧洲司司长陈立国上月透露，立陶宛政府已向台湾提出各类农产品进口程序咨询和申请事宜。外交部将相关需求转达给农政和卫福等主政机关，但顾虑到因为此举立陶宛可能又遭到胁迫，台湾在程序通过前不会公开个别项目，将持续沟通协调。

台湾驻立陶宛代表处去年正式设立，中国大陆因此持续对立陶宛进行外交降级，同时施加非正式贸易制裁。立陶宛货品无法在中国大陆海关清关，去年12月对大陆出口暴跌逾九成。中国大陆2月9日又宣布暂停进口立陶宛牛肉。

立陶宛国家食品和兽医局上月也透露，自去年12月以来，立陶宛就已没有向中国大陆出口食品。